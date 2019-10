Zbog podaništva nema formirane vlasti na BH nivou

Već godinu dana od opštih izbora političko Sarajevo održava izborne gubitnike iz Republike Srpske, u zajedničkim institucijama.



SDS i PDP, uprkos izbornom neuspjehu, već pet godina sa bošnjačkim strukturama vrši vlast na BH nivou. Politika SDA vodi ka tome da ih održi što duže na vlasti, rekao je to lider SNSD-a i srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u intervjuu za Sputnjik.

Odgovarajući na pitanje zašto BiH nema formiranu vlast, Dodik je odgovorio da je bošnjačko Sarajevo, ANP postavilo kao navodan uslov, iako unaprijed znajući stav Republike Srpske po tom pitanju.

"Nama nije na dnevnom redu članstvo, ni prvi korak ka članstvu u NATO-u, oni insistiraju na tome znajući da mi to nećemo prihvatiti i to se slovi kao neki razlog, suština je svsvim druga da se održi Šarović i Mektić i drugi koji su pokazali svoje podaništvo političkom Sarajevu i njihovim interesima, i da na taj način mogu da donose odluke ili da zapošljavaju svoje ljude, održavaju svoje ljude", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Lider SDA, Bakir Izebegović, punih godinu dana blokira da predstavnici iz Republike Srpske, koji su izabrani voljom građana Srpske, zauzmu svoje pozicije na zajedničkom nivou. Navikao je Izetbegović na intervenciju stranaca, pa je tako i uoči jučerašnjeh trilateralnog sastanka izrazio nadu da će dvojica predsjednika, Srbije i Turske, pomoći da dođe do relaksacije političkih odnosa u BiH, a sasmim tim i formiranja vlasti.

"Mogu Erdogan i Vučić zajedno pomoći da se atmosfera relaksira, jer riječ po riječ, već se stvorila i jedna zategnuta atmosfera među članovima Predsjedništva, tako da tu prijatelji mogu biti od pomoći", istakao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

Podsjeća Dodik da je turski predsjednik izrazio svoja očekivanja za formiranjem vlasti u BiH još prije pola godine kada je zajedno sa bošnjačkim članom Predsjedništva Šefikom Džaferovićem boravio u Ankari.

"Kad smo bili u Ankari, još u aprili, onda je on rekao formirajte Savjet ministara, pa se bavite NATO-om, što je logična stvar, a onda se mi vratimo u Sarajevo, onda sve obrnuto. Tu je ta priča o nadobudnom Komšiću koji pokušava da nametne svoje stavove, a prate ga ovi, jer ga ne smiju izgubiti, ako ga izgube, pošto je on jezičav, onda bi to mogao da bude veliki problem Bakiru Izetbegoviću u Sarajevu, I on njega ne želi da izgubi, i bukvalno SDA njega prati", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

BH politika odavno je pala na ispitu. Pored nefunkcionisanja BH parlamenta, ne funkcioniše ni Federacija BiH ili bolje rečeno, radi u starom sazivu, jer zbog nesuglasica SDA i HDZ-a nije formirana nova Vlada. Što se tiče Republike Srpske, ona je taj posao ekpresno završila. Narodna skupština i Vlada počeli su sa radom odmah nakon oktobarskih izbora.