Zbog krize vlasti u Kantonu Sarajevo nema januarskih plata

Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31. marta 2019. nije usvojen na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo i to će, izvjesno je, dovesti do blokade svih isplata u javnim institucijama.

Sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, 19. po redu, prekinuta je odmah nakon intoniranja himne jer nije bilo kvoruma za njeno održavanje. Poslanici SDA napustili su sjednicu nakon što je mjesto predsjedavajuće zauzela Danijela Kristić iz Naroda i pravde. Kantonalni ministar finansija Amel Kovačević objašnjava za Klix.ba kako neusvajanje odluke o privremenom finansiranju u praksi znači da ništa neće moći biti isplaćeno izuzev rata za kredite. "Sredstva nisu osigurana ni za šta osim za kredite podignute u ranijem periodu. To je obaveza koja se mora ispoštovati. Sve drugo ne može biti isplaćeno bez odluke o privremenom finansiranju ili budžeta", kazao je Kovačević. Kantonalna ministarka pravde Lejla Brčić je upozorila kako postoji mogućnost da 23 hiljade zaposlenih u Kantonu Sarajevo ne dobije platu u februaru, ali je navela kako se nada da do toga neće doći. Decembarske plate će, prema najavama, biti isplaćene u januaru, s obzirom na to da one spadaju u stari budžet, ali januarska plata koja treba biti isplaćena početkom ferbuara kako sada stvari stoje neće biti isplaćena bez usvajanja odluke o privremenom finansiranju ili budžeta za 2020. godinu. (Klix.ba)