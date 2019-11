Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac oštro je osudio prijedlog Kluba poslanika SDS-a i PDP-a da Predstavniči dom odlučuje o članstvu u komisijama, upozorivši da bi na taj način bila oslabljena ustavna pozicija Republike Srpske.

"Iz dana u dan sve je jasnije da SDS i PDP na čelu sa Mirkom Šarovićem samo smišljaju načine kako da ostanu u svojim foteljama, ne mareći za poziciju Republike Srpske i srpskog naroda u BiH", istakao je Košarac u izjavi za Srnu.

On je upozorio da bi realizacijom ovog "'prljavog' i licemjernog plana izbornih gubitnika iz Republike Srpske u značajnoj mjeri bila oslabljena pozicija Srpske i njenih predstavnika na nivou BiH, a sve zarad njihovih fotelja".

"Ako bi se na ovaj način, bez Kluba poslanika SNSD i Srpskog kluba, formirale komisije to bi dovelo do ekstremnog slabljenja i derogiranja ustavne pozicije Republike Srpske. Ali, to, očigledno, Mirka Šarovića nije briga, jer njega nikada nije ni interesovala pozicija i snaga Republike Srpske, već njegova pozicija, lični interes i fotelja za koju se drži svim silama", naglasio je Košarac.

Prema njegovim riječima, jedna trećina poslanika iz Republike Srpske izabrana na neposrednim izborima mora biti na isti način predstavljena u komisijama, a ovaj plan SDS-a i PDP-a je rušenje Ustavom zagarantovanih prava Srba i predstavnika Republike Srpske da budu ravnopravno i ustavno zastupljeni u komisijama i da na taj način donose odluke.

"Javnost mora da zna da su o ovoj ideji govorili predstavnici SDA na sjednici proširenog Kolegijuma, a da sada te njihove ideje pokušavaju da realizuju SDS i PDP kao njihovi izvođači radova uz pomoć pojedinih stranaka iz Federacije BiH", rekao je Košarac.

On je konstatovao da Mirko Šarović ne brine o građanima Republike Srpske, čiju izbornu volju ne poštuje, već o sopstvenim interesima, a ustavna pozicija Republike Srpske trebalo bi da bude "žrtva njegove sada već bolesne želje za opstankom u fotelji i u vlasti".

"Sa ovakvim Šarovićevim planovima možemo samo da očekujemo ozbiljnu štetu po Republiku Srpsku. SNSD neće dozvoliti izigravanje Ustava, zakona i izborne volje građana Republike Srpske i koliko god se Mirko Šarović upinjao da je uruši, mi ćemo još više da je štitimo", poručio je Košarac.