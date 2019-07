Zbog finansijskog kolapsa BH službenici najavljuju štrajk

Zbog finasijskog kolapsa, BH službenici najavljuju štrajk. Savjet ministara u tehničkom madatu još nije donio odluku o privremenom finasiranju. U Savezu sindikata policijskih organa BiH kažu da će u jeku migrantske krize, policijski službenici biti prepušteni sami sebi, bez plata, dnevnica i para za gorivo.

“Nebitan je tu samo štrajk, bino je hoće li taj policajac moći doći na posao. A, kad je riječ o ovom sazivu ministara, mi imamo s njima praksu da nikada za nikada nisu se udostojili uopšte da ragovaraju sa nama, zato I ne mislim da ih je briga I za ovo, oni misle da je sve njihovo I oni se u skladu tome I ponašaju“, kaže Dragan Krvavac, predsjednik Saveza sindikata policijskih organa u BiH.

Odluka o privremenom finansiranju nekoliko puta je bila na dnevnom redu Savjeta ministara, ali se o tome nije raspravljalo. Ministar finasija BiH Vjekoslav Bevanda kaže da ima nesuglasica oko dnevnog reda. Predsjednik FBiH, HDZ-ov Marinko Čavara zna i koja je glavna kočnica.

“SDA opstruiše formiranje novog saziva Savjeta ministara posredstvom predsjedavajućeg u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića, koji često na samovoljan način definiše tačke dnevnog reda i tako usmjerava rad. To apsolutno nije korektno prema svima onima koji su izašli na izbore i dali nekome povjerenje“, poručuje Marinko Čavara, predsjednik FBiH.

Da li se Savjet ministara u tehničkom mandatu igra i sa zakonima, to pitanje postavljaju u SNSD-u. SDS-ov ministar u tehničkom mandatu Dragan Mektić ništa ne želi da govori do sutra.

“Ja sam se obavezao sam sebi da ću sačekati utorak, poslije utorka sve me pitajte, što na umu, to na će biti na drumu“, Dragan Mektić, ministar Bezbjednosti BiH, u tehničkom mandatu.

“Postavlja se pitanje da li je svako finasijsko trošenje od kraja juna mjeseca izvan zakonito trošenje, sredstava poreskih obveznika BiH i do kad to može da potraje i kave posljedice to meže da proizvede, i ovdje se postavlja pitanje zapravo da li je aktuelni saziv Savjeta ministara ušao u snažno kršenje zakona BiH“, kaže Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH.

Pravne zavrzlame tu ne prestaju za Savjet ministara. Denis Zvizdić, kao kadar SDA, trebalo bi od avgusta da preuzme predsjedavanje Predstavničkim domom Parlamenta BiH, što znači da će, ako se ne formira novi Savjet ministara, Zvizdić praktično sjediti na dvije fotelje, i to istovremeno u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, i u tako paradoksalnoj situaciji, dobijati dvije pune plate.