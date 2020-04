Završeni radovi na mostu na Savi kod Svilaja

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojin Mitrović izjavio je da su radovi na mostu preko rijeke Save kod Svilaja praktično završeni i da očekuje da tehnički prijem mosta bude u maju.

"Posljednjim dodatkom ugovora o izgradnji mosta broj četiri bilo je predviđeno da radovi budu završeni 14. aprila, ali s obzirom na probleme u vezi sa pandemijom virusa korona, ipak mogu reći da sam i u ovom trenutku zadovoljan", rekao je Mitrović Srni nakon što je posjetio mjesto radova.

Mitrović je istakao da je još ostalo da se uradi probno opterećenje i tehnički prijem mosta.

"U ovom trenutku to nije moguće uraditi zbog institucija koje ne rade usljed epidemije, ali očekujemo da će u maju proces tehničkog prijema biti završen, odnosno da se može dobiti i upotrebna dozvola za most Svilaj", rekao je Mitrović.

On je naveo da je vrijednost ovog mosta oko 23,3 miliona evra plus PDV, a finansirale su ga BiH i Hrvatska po pola, u ime Hrvatske finansijer je preduzeće "Autoceste", a u ime BiH Ministarstvo komunikacija i transporta.

"U cijelom projektu značajno je učešće i EU koja je svojim grant sredstvima učestvovala u izgradnji mosta u iznosu od 24,4 miliona evra, ali i graničnog prelaza koji treba da se počne raditi sljedeće nedjelje, te dijela auto-puta od Svilaja do Odžaka, dionice duge 10,7 kilometara", rekao je Mitrović, izrazivši zahvalnost za razumijevanje i podršku u realizaciji kompletnog projekta.

Mitrović je rekao da promet preko mosta još ne može biti pušten u funkciju, jer između mosta i graničnog prelaza postoji dionica od 300 metara, koju treba da uradi Federacija BiH.

"To će biti završeno u narednih mjesec dana, a onda dolazimo na granični prelaz koji treba da počne da se radi. Sljedeće nedjelje se uvodi izvođač - Niskogradnja iz Laktaša koji ima rok od 300 radnih dana završi posao", rekao je Mitrović.

On je napomenuo da je problem sa graničnim prelazom riješen onog trenutka kada je izabran novi Savjet ministara.

"Najveći problem je bio u nedostatku oko 10 miliona KM da se taj projekat realizuje. To je na prvoj sjednici Savjeta ministara obezbijeđeno, te se odmah krenulo sa izborom izvođača i zaključenja ugovora sa izvođačima", rekao je Mitrović.

Mitrović je naveo da će tokom naredne sedmice biti sagledana i mogućnost da most Svilaj, koji će povezivati BiH i Hrvatsku, bude pušten za putnički saobraćaj.

"Imaćemo u narednom periodu dodatni problem - most je završen, ali treba ga čuvati i održavati. Na ovaj način, ako se u narednih dva do tri mjeseca pusti u promet, onda nećemo imati taj problem, a omogućićemo da se most stavi u funkciju i da se obavlja bar putnički saobraćaj. Tako ćemo u funkciji imati i graničnu policiju i Upravu za indirektno oporezivanje", zaključio je Mitrović.