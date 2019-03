Zašto Savjet ministara usvaja odluku bez odobrenja Srpske?

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske još čeka obrazloženje zbog čega je Savjet ministara usvojio Odluku kojom se omogućava korišćenje 4G mreže u BiH, iako je Republika Srpska jasno tražila da se usvajanje te Odluke odloži.

Traže i da se sada pričeka sa primjenom. Najosporeniji je dio o raspodjeli sredstava koja će operateri uplaćivati u budžet institucija BiH, a u kom se neće uvažiti mišljenje i prijedlozi institucija Republike Srpske nego će o raspodjeli odlučivati isključivo Savjet ministara.

Kako ATV nezvanično saznaje, Odluka koja je usvojena u ponedjeljak, bila je na dnevnom redu pod tačkom razno, a Ministarstvo komunikacija i transporta BiH još nije dostavilo svu potrebnu dokumentaciju i pozitivno mišljenje, nego to naknadno prikupljaju.

Ministar Trninić kaže da to što su potpuno izuzeli entitetske vlasti nije jedino pitanje na koje nisu dobili odgovor.

"Imali smo stalne primjedbe na visinu sredstava koje je neophodno uplatiti za dodjelu radiodifuznog spektra i tu je išlo na početnih milion i dvije stotine hiljada, došlo se na sedamnaest i po miliona i nijednom nismo dobili adekvatno objašnjenje kako se došlo do te cifre. Ako je to 17,5 miliona, za 15 godina to je 300 miliona", kaže Neđo Trninić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske.

Tom odlukom, između ostalog, definisano je da će svaki telekom operater za 4G mrežu izdvajati 17,5 miliona KM u pet jednakih rata od 2019. do 2023. godine. Vlada Srpske je i prije godinu dana usvojila zaključak kojim ne prihvata tu Odluku i još tada tražila da se jasno definiše raspodjela sredstava na ime dodijeljene dozvole, i to uz prethodno pribavljenu njihovu saglasnost.

Iako su iz Vlade u ponedjeljak opet poslali dopis kojim traže odlaganje usvajanja odluke, Savjet ministara je to ignorisao. Predsjednik Vlade Srpske objašnjava da Srpska mora da dobije svoj dio kolača.

"Dok ne bude definisana raspodjela mi nećemo dati saglasnost. Mi jesmo za uvođenje tog signala mi ništa ne osporavamo, ali naprosto želimo da se zna i da se definiše uloga Republike Srpske mi ne možemo na nešto pristati ako ne znamo kakva će biti raspodjela sredstava", kaže premijer Republike Srpske Radovan Višković.

Poslanik SNSD-a u parlamentu Srpske Srđan Mazalica poručuje da je taj potez Savjeta ministara samo još jedan u nizu pokušaja prenosa nadležnosti sa entiteta na bh. nivo, ali i pokušaj da se opstruiše unapređenje brže internet mreže u BiH.

"Svi u regionu imaju 4G mrežu, samo BiH nema. Ja mislim da je ovo samo još jedna dodatna komplikacija kojom nastoje da prolongiraju uvođenje 4G mreže i sad će optužiti Srpsku da koči i opstruiše. Ne! Republika Srpska, mtel, svi iz Republike Srpske žele uvođenje 4g mreže, ali isto tako želimo da sredstva koja se dobijaju od licenci dođu i u Republiku Srpsku", kaže Mazalica.

Ukoliko se Odluka bude primjenjivala, u narednih godinu dana 60 odsto naseljene teritorije BiH biće pokriveno 4G mrežom, a u narednih pet godina telekom operateri dužni su da obezbijede pokrivenost 90 odsto teritorije.