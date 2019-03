Zaštita ličnih podataka putem strožijih kazni

Zakonitost, ograničenje svrhe, tačnost, ograničenje čuvanja, samo su neki od principa na kojima bi trebalo da se zasniva novi Zakon o zaštiti ličnih podataka.

Izmjene će se najviše odnositi na strožije obaveze kada je u pitanju traženje saglasnosti vlasnika podataka, a sve one koji prekrše Zakon, čekaju ogromne kazne, kažu u Privrednoj komori Republike Srpske. Sve ovo je, kako kažu, u cilju usaglašavanja sa standardima EU.

“Upravo na tom treba da se insistira, odnosno da vidimo kako i na koji način da definišemo ovaj novi zakon, da se prilagodimo standardima EU, ali isto tako da nemamo tako drastične kazne kao što su to u EU. Tu se postavlja pitanje da li zaista moramo da propišemo i kazne do te mjere, s obzirom da nismo članica EU i da nam ovo ne mora baš biti ni samim tim obaveza da imamo toliko rigorozne kazne kao što su one određene u EU", kaže Vladimir Blagojević portparol Privredne komore Republike Srpske.

O ovom Zakonu su raspravljali i privrednici kojima, u slučaju zloupotrebe ličnih podataka, slijede drastične kazne. Upravo ovakve kazne su im najviše zaokupile pažnju. Kažu, ne možemo se porediti s EU, pa i nema smisla za ovakve izmjene.

Ipak, nije veliki broj onih koji su poslali sugestije, tvrde u komori. Poslodavci kažu, ovo ih mnogo ne dotiče, pa nisu ni slali sugestije.

“Poslodavci, jednostavno, nisu nešto pretjerano zainteresovani. Jako mali broj poslodavaca se dotiče toga, u smislu prikupljanja podataka. Naravno da ima onaj drugi dio o objavljivanju podataka gdje imamo nadzor od određenih institucija BiH, ali naša organizacija nije davala nikakve primjedbe, jer, jednostavno, nismo dovoljno upućeni i nije nam to nešto bilo puno interesantno", kaže Saša Trivić, iz Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

One obrade koje otkrivaju rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska uvjerenja, podaci o zdravlju ili seksualnoj orijentaciji vrše se isključivo ako je to neophodno i to ako je propisano posebnim zakonom, radi zaštite vitalnih interesa vlasnika podataka ili ako se takva obrada odnosi na podatke za koje je očito da ih je objavio vlasnik podataka.