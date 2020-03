Za pomoć privredi BiH potrebna sredstva Centralne banke

Privreda BiH neće preživjeti bez angažmana Centralne banke. Sredstva koja su višak preko obvezne rezerve treba da idu za pomoć privredi a takvu inicijativu pokrenuće zajedno Privredne komore i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Federacije i Brčko Distrikta.

Jedini je to način da se privreda zaštiti od posljedica štete ali i zaposleni koji su ugoroženi po pitanju otkaza, kaže premijer Radovan Višković. Nekorektno je kaže premijer da se daju otkazi samo sedam dana nakon krize i nakon što je Vlada odrđene mjere već preduzela.

“Ono što je molba u ovom momentu je da je do nas došla informacija da su već počeli sa otpuštanjem određenog broja radnika i ako možemo daih zamolim da u ovom momentu to ne rade”, kaže Radovan Višković.

I ovo je jedan od razloga zbog kojih višak sredstava Centralne banke treba da bude utrošen za pomoć privredi poručuje Višković. Centralna banka na računima ima 5,8 milijardi maraka, obavezne rezerve su tri milijarde dok bi kako kaže ta razlika mogla da bude utrošena za podsticaj privrednicima odnosno za sanaciju stete.”

“Mi ne tražimo da se u ovom momentu pslbodi 2,8 milijardi, može to biti i sukcesivno kako se kriza bude kretala i koliko bude trajala da se prijedlog sukcesivno odobrava, 500-600 miliona maraka”, kaže Višković.

Da je to najbolji način da se ohrabre privrednici i zadrže zaposleni smatraju i poslodavci. Niz je poteškoća sa kojima se susreću, od nabavke repromaterijala do potrebnih dezinfekcionih sredstava. Štete je najviše za prevoznike, zatim one koji se bave uvozom i izvozom ali i turizamom. Po granama privrede različiti su i problemi i zahtjevi. Ipak posljedice nisu svima iste a samim tim neće biti ni povlastice. Zato će se i tražiti pomoć od BH institucija da bi novac Centralne banke bio na raspolaganju.

“Ne smijemo dozvoliti da šaljemo poruke da će ovaj problem plata, radnika koji su ne svojom krivicom ostali bez posla biti prepušteni isključivo privrednim subjektima i poslodavcima već da država mora stati po cijenu odricanja od nekih drugih stvari”, kaže Borko Đurić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

“Vrlo je bitno da sredstva CB budu što prije raspoloživa kako bi se održala ptrošnja u BIH, likvidnost prduzeća, naravno da ta sredstva treba nadoknaditi iz drugih izvora, međutim situacija je takva da trebamo tu odluku što prije”, kaže Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske još prije nekoliko dana, preduzela je niz mjera. Prolongirane su uplate PDV-a,moratorij na IRB kredite, su samo neke od njih.