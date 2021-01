Vulićeva podnijela krivičnu prijavu protiv članova CIK-a, Šarovića i Borenovića

Sanja Vulić, poslanik u Predstavničkom domu PS BiH podnijela je krivičnu prijavu protiv članova CIK-a i lidera SDS-a i PDP-a zbog zloupotrebe položaja i nanošenja štete gradu Doboj zbog izbornih manipulacija.

Vulićeva ističe da su oni zloupotrebom položaja, gradu Doboj i građanima grada nanijeli nesagledivu štetu, kao i jedan broj političkih subjekata koji su učestvovali na lokalnim izborima u Doboju.

Ona poručuje da suprotno izbornom zakonu CIK BiH ne utvrđuje i ne objavljuje rezultate izbora za Srebrenicu i Doboj, nego saopštava d aće ti rezultati biti utvrđeni kada se steknu uslovi za to, ali ne navodi ni jednu riječ obrazloženja koji su to uslovi do kada se može čekati njihovo ispunjavanje.

"Postoji sumnja da je CIK BiH odnosno prijavljeni predsjednik i pet članova CIK-a koji su na sjednicama CIK-a glasali za takvu odluku počinili i još uvijek čine krivično djelo Zloupotreba položaja i ovlaštenja iz člana 220. Krivičnog zakona BiH. Takođe, postoji osnov da se sumnja da su ovakvo postupanje prijavljenih članova CIK BiH osmislili, podstrekavali i pomagali i još uvijek to rade i prijavljeni Mirko Šarović i Branislav Borenović, poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji otvoreno istupaju kao politički mentori članova CIK-a Vanje Bjelice Prutina i Jovana Kalabe za što postoji poseban osnov za sumnju ako se zna da ti članovi CIK-a nisu imenovani u skladu sa zakonskim procedurama, a da su glavni promoteri i pokrovitelji te aktivnosti bili upravo prijavleni Mirko Šarović i Branislav Borenović", stoji u prijavi Vulićeve.

Prijavljeni članovi CIK-a podstreknuti i pomognuti od strane prijavljenih Šarovića i Borenovića grubo krše odredbe Izbornog zakona BiH i u propisanom roku ne donose odluku o utvrđivanju, potvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata za nivo gradonačelnika Doboja i nivo skupštine grada, iako su to bili obavezni uraditi u roku od 30 dana od dana održavanja izbora i još uvijek to ne čine, poručuje Vulićeva koja predlaže Tužilaštvu BiH da naredi sprovođenje istrage protiv prijavljenih lica.