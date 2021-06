Vulić za ATV: Skandalozni potezi BHRT-a, odmazda nad srpskim kadrovima bez ikakvog osnova

Poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić izjavila gostujući u emisji ATV-a "Pitamo za vas" da je smjena i odmazda srpskog kadra u BHRT-u skandalozna, te da je ovo još jedan atak na Srbe koji rade u FBiH.

"U najmanju ruku na ta dešavanja gledam kao na skandalozna. Moram priznati da nisam nimalo iznenađena, imajući u vidu da je to svojevrsna odmazda od strane direktora BHRT-a prema svim Srbima. Ovo nije prvi put da se to dešava, ali ono što je strašno jeste, da dejtonska BiH kaže da svi narodu u ovoj državi moraju imati jednaka prava. Evo, ovo je primjer i svi možemo da vidimo, zbog čega se Srbi ne osjećaju ravnopravnim, zbog čega sebe ne vidimo kao konstitutivni narodom, jer gdje god da se nalazimo pa i u zajedničkim institucijama doživljavamo razne odmazde", izjavila je Sanja Vulić.

Vulićeva je uputila poslaničko pitanje Karamehmedoviću u kojem je zatražila detaljnu informaciju o tome šta se sve dešavalo i kakav će epilog imati ovaj događaj. Ona je dodala i to, da li će doći do pokretanja disciplinske odgovornosti s obzirom da je to ugrozilo bezbjednost novinarki srpske nacionalnosti u FBiH i upitala ga da li je spreman da snosi odgovornost za svoje jednostrane postupke.

"Njegova obaveza je da mi odgovori kao poslaniku, na poslaničko pitanje. Prije poslaničkog pitanja, bila sam u posjeti BHRT-u i vidjela sam kakvo je tamo stanje. Tamo se jasno vidi odmazda nad srpskim kadrovima bez ikakvog osnova. Svi znamo da zakon kaže da tu instituciju finansiraju svi građani. Pa i mi iz Republike Srpske kada plaćamo RTV pretplatu čak 50 odsto sredstava ide BHRT-u. Onda se postavlja pitanje s kojim pravom mogu tako da se ponašaju prema Srbima zaposlenim u tom servisu. Danas sam uputila poslaničko pitanje gdje tražim da mi obrazloži apsolutno sve. Kako se ta situacija desila i s kojim pravom je on sankcionisao te žene, a da ne sprovede disciplinski postupak i upitala sam ga da li osjeća odgovornost što je ugrozio slobodu kretanja tim ženama. Dobro znamo da im je prijećeno preko društvenih mreža", kaže Vulićeva.