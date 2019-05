VSTS podržao Milana Tegeltiju

Političko–paraobavještajne strukture i određeni centri moći žele da preuzmu kontrolu nad BH pravosuđem kako bi se obračunali sa političkim neistomišljenicima. To je zaključak sa današnje vanredne sjednice Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, koju je hitno sazvao predsjednik Milan Tegeltija.

Tegeltija se posljednjih dana našao u centru optužbi za korupciju. Od juče sarajevski i pojedini mediji u Republici Srpskoj pišu da je Milan Tegeltija uhvaćen kako prima novac, iako se na snimku jasno vidi da nikakav novac nije uzeo.

Predsjednika VSTS-a danas su podržali članovi Savjeta i dali mu jednoglasnu podršku da i dalje ostane na čelu tog pravosudnog tijela, ali i da se pokrene postupak protiv odgovornih.

“Zahtjev Tužilaštvu BiH da hitno i što je prije moguće sprovede temeljite provjere povodom ovih članaka, te utvrdi eventualnu krivičnu odgovornost svih lica koja su eventualno počinila bilo kakva krivična djela, kako bi se svi oni koji su počinila krivična djela adekvatno sankcionisali, a oni koji nisu skinula ljaga s njihovih imena,“ rekao je Tegeltija.

Na snimku se našao i inspektor SIPA-e Marko Pandžo za kojeg, portal Žurnal tvrdi da je uzeo dvije hiljade KM od biznismena Nermina Aleševića kako bi kod tadašnje glavne tužiteljce Tužilaštva KS, Dalide Burzić, Milan Tegeltija ubrzao predmet. Tegeltija je danas izjavio da je moguće da je njegovo poznanstvo sa inspektorom SIPA-e zloupotrebljeno, te da se na snimku jasno vidi da on ništa nije uzeo, a ni tražio. Sumnje da su upetljani veliki centri moći potvrđuje i potpredsjednica VSTS Ružica Jukić, koja kaže da zna da pojedini službenici VSTS odlaze u američku ambasadu i tamo primaju instrukcije.

“U vezi svih prijema koje organizuje ambasada i zaobilazi dopredsjednike, kao rukovodstvo VSTS, što stvara slika u javnosti da ti koji dođu, a bili oni najniži službenici, imaju određen stepen povjerenja u društvu i dobijaju na težini, a da mi to nismo. To je to što sam ja rekla i to je to što sam ja zamjerila ambasadi,“ rekla je Jukićeva.

Jukićeva najavljuje da će o svojim saznanjima, koji političari idu po instrukcije u određene ambasade uskoro napismeno, sa dokazima, sve objelodaniti, kako bi skinula, kako kaže, ljagu sa pravosudnih institucija. Upravo, dok je trajala vanredna sjednica, na adresu VSTS stigla je koverta od trebinjskog advokata sa dopisom i 200 maraka što je predsjednik VSTS odmah objelodanio svojim kolegama, ali i novinarima koji su sjednicu pratili putem video linka. Da li se radi o namjernoj provokaciji, s tim će se posebno pozabaviti Tužilaštvo BiH.

“To se desilo na samoj sjednici i upućeno je odmah. Ja sam obavjestio članove Savjeta, jer se desilo na samoj sjednici. Mene je šef kabineta obavjestio, ja sam bio dužan da članove Savjeta obavjestim o tome i ja sam tu uputio nadležnom Tužilaštvu i neka se s tim pozabavi Tužilaštvo.Ja više to neću komentarisati,“ rekao je Tegeltija.

Kako saznajemo radi se o advokatu Ranku Runjevcu iz Trebinja koji je poslao dopunu prijave protiv sudije Ermina Korde i u čijoj koverti se nalazilo 200 KM. Runjevac se danas oglasio i rekao da je slučajno koverta za mladence otišla sa istom kovertom za VSTS. Da li će Tužilaštvo pokrenuti postupak protiv Runjevca još se zvanično ne zna. Iz te pravosudne institucije danas su samo potvrdili da je formiran predmet o navodima portala Žurnal, što je zatražio i predsjednik VSTS Milan Tegeltija.