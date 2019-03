Vrbovanje selefija afera kojom Izetbegović želi sačuvati svoje bezbjednosne poturice

Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Tomo Kovač ocijenio je da je afera o vrbovanju selefija za prenošenje oružja u BiH i umiješanosti Hrvatske u to napravljena da bi lider SDA Bakir Izetbegović sačuvao svoju nomenklaturu u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji /OBA/ i da bi se i dalje održao na vlasti Savjet ministara u tehničkom mandatu.

"Ne mislim da će Hrvatska saviti rep, jer je ovo ozbiljna optužba. Sve ovo je napravljeno da bi Bakir /Izetbegović/ sačuvao svoje bezbjednosne poturice - da bi sačuvao Dragana Mektića, one koji mu služe i ovakvu nomenklaturu Obavještajno-bezbjednosne agencije", rekao je Kovač za RTRS.

On navodi da je OBA ključna, jer preko nje Izetbegović "pravi vlast tamo gdje je nije napravio".

"Kada mu se izbije taj posljednji segment, Bakir Izetbegović više nema vlasti. On mora, konačno, poslije toliko godina, da kaže gdje su pare i koliko je oprao para iz Saudijske Arabije. To će morati da kaže svojim Bošnjacima i tada dolazi do kraha paralelne `Islamske države`", rekao je Kovač i dodao da bi nakon toga dejtonska BiH možda i imala neku šansu.

On je ocijenio da je cilj produkovanja ove afere i održavanje na vlasti Savjeta ministara u tehničkom mandatu.

"/Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan/ Mektić i paralelna nomenklatura Bakira Izetbegovića rekli su prije nekog vremena da im treba pola godine da ne bude formirana vlast i da će oni za to vrijeme eliminisati Milorada Dodika i Dragana Čovića. To je njihov žalostan nivo operativne kombinacije", rekao je Kovač.

Oni se, kaže Kovač, drže stranaca i misle da će im pomoći, ali to se neće desiti bez obzira što sada "dovoze u BiH pripadnike `Islamske države` i prave paravane".

"Eto vam Bošnjaci, neka vam Mektić napuni BiH sa tim iz `Islamske države` na način kako on to hoće da učini, jer je poslušnik, pa da vidimo da li vam on dobro čini. Ako su oni spremni da ovo čine, onda su spremni i da sutra izazovu rat", rekao je Kovač i dodao da je afera o vrbovanju selefija smišljena za unutrašnje prilike.

Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara u tehničkom mandatu Dragan Mektić saslušan je juče u Tužilaštvu BiH zbog navoda o tome da su hrvatski obavještajci i diplomate vrbovali pripadnike selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH. On je na saslušanju potvrdio svoje tvrdnje.

Tužilaštvo BiH je u četvrtak formiralo predmet kako bi hitno bile utvrđene sve okolnosti i navodi izneseni u medijima koji se odnose na navodno vrbovanje pripadnika selefijskog pokreta za krijumčarenje naoružanja u BiH.