Vranješ za ATV: U ponedjeljak u Zagrebu imam sastanak sa Ćorićem o Trgovskoj gori

Aleksandar Vranješ, ambasador BiH u Hrvatskoj, gostujući u emisiji "Jedan na jedan" ATV-a rekao je da je od svog dolaska u Zagreb pokušavao da otvori pitanje Trgovske gore i odlaganja nuklearnog otpada. Istakao je da to nije bilo nikako moguće jer su zvaničnici Hrvatske to odbijali.

Vranješ je naglasio da su zvaničnici Hrvatske naglašavali da je to njihovo unutrašnje pitanje.

Govoreći o posjeti Zagrebu Milorada Dodika, srpskog člana Predsjendištva BiH, istakao da je upravo predsjednik Dodik dogovorio njegov sastanak u Vladi Hrvatske o Trgovskoj gori.

"Rezultat posjete Milorada Dodika Zagrebu je da ću u ponedjelajk, 28. septembra, imati sastanak sa Tomislavom Ćorićem, ministrom privrede i održivog razvoja koji je zadužen za to pitanje. To će biti prva službena komunikacija o Trgovskoj gori. Pokušavao sam da zakažem sastanak još prvog decembra prošle godine a biće održan tek sada nakon Dodikove posjete. Tražiću njihov zvanični stav. Mi treba da komuniciramo i vidimo da li postoji mogućnost da se, na neki način, približe stavovi. Ako to nije moguće, onda ćemo mi imati mogućnost da tražimo dalje metode", istakao je Vranješ.