Vranić: 13 anesteziologa u jednom danu dalo otkaz na KCUS-u

Odbornik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara pitao je jutros resornog ministra Harisa Vranića da li je čuo da je 13 anesteziologa odlazi sa KCUS-a.

“Nažalost, jutros sam to čuo i saznao, to je provjerena informacija. Nažalost, 13 anesteziologa, ili na sreću njihovu, je dalo otkaze u Kliničkom centru. U roku od sedam dana otkaznog roka oni će prestati da rade u KCUS-u. To nas je u Vladi KS i mene kao ministra zateklo. Međutim, dali smo čvrsta obećanja da niko neće ostati bez posla i da će svako nastaviti raditi svoj posao jer ne dozvoljavamo bilo kakvo ugrožavanje digniteta ili svojevrsni mobing koji je natjerao te anesteziologe da daju otkaz”, naveo je Vranić.

“Naša obaveza KS je zadržati te iskusne ljekare u svom posjedu da ne bi otišli u neke druge centre ili u najgorem slučaju izvan granica BIH tako da ću na vjerovatno u narednom periodu tražiti od uvaženog premijera da zatraži hitnu sjednicu Vlade KS da vidimo kako ćemo odgovoriti na ovo što se desilo. To je stvarno iznenađujuća situacija. Opet se postavlja pitanje da li ćemo sada doći do konačnog odgovora na pitanje zašto se sve ovo dešava, da li je stvarno problem unutar KCUS-a za ovolikim odlaskom ljekara, a ovih 13 anesteziologa što dolaze je ogroman signal”, naveo je Vranić.

Pozvao je federalnog ministra zdravstva “da se probudi iz dubokog sna i da reaguje”, kako je kazao, “na ovo što se dešava u njegovoj nadležnosti jer je on saučesnik u ovome što se dešava”.

“Nemam drugog odgovara, nemalo sam iznenađen. Šta je natjeralo 13 anesteziologa da u jednom danu daju otkaz i rizikuju čitavu svoju karijeru? Vjerovatno će se neko od njih oglasiti”, naveo je Vranić.

(N1)