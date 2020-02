Vozio ekskurziju u Italiju: Tuzlak u karantinu od 14 dana

Iako su se pojavile nazvanične informacije u javnosti da je jutros na Univerzitetskom kliničkom centru hospitalizovan pacijent koji je stigao iz Italije sa simptomima jake gripe, u Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona kažu da nema potrebe za širenjem takve panike te da nema opasnosti od koronavirusa.

Zbog opasnosti od širenja koronevirusa danas je zasjedao i krizni štab Tuzlanskog kantona kojeg čine epidemiolozi Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, doktori iz Zavoda za javno zdravstvo TK, predstavnici Međunarodnog aerodroma Tuzla i Granične policije BiH.

– Donijeli smo odluku da se i Domovi zdravlja uključe u cijelu priču te da se njihovo osoblje edukuje kako da uzima uzorke na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Naime, mi već dolazimo u situaciju da je potrebno obezbijediti izolaciju za putnike koji su boravili u područjima gdje je aktivan virus korona – kaže ministrarka zdravstva u Vladi Tuzlanskog kantona Dajana Čolić.

Prema nezvaničnim informacijama, jedan pacijent se javio u ambulantnu stanicu “Bukinje” u Tuzli sa simptomima gripe. Kako je pojašnjeno, radi se o vozaču autobusa koji je vozio ekskurziju u Veneciju te da se sam javio doktoru. Ali zvanično je saopšteno da se u ovom slučaju ne radi o koronavirusu.

– Njegovo putovanje je trajalo od petka do nedjelje. Vozač se sam javio i on samo ima simptome blage upale grla. Mi to ne možemo povezati s koronavirusnim infekcijama. Međutim, mi smo uradili sve pretrage, ali referalni laboratoriju je u Sarajevu i čekamo rezultate. Sanitarni inspektor je odredio njegovu kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana. Ljudi su odgovorni i javljaju nam se. Aktuelna je sezona gripe i mi imamo povećan broj oboljelih od gripe, a simptomi kod gripe i koronavirasa su isti – kaže doktorica Jasmina Brkić-Đambić iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona.

Krizni štab u Tuzlanskom kantonu prema preporuci federalnih zdravstvenih institucija je donio preporuku turističkim agencijama o otkazivanju svih narednih pitovanja u rizične zemlje.

– Približavaju nam se određeni praznici pa želimo spriječiti širenje infekcija na naše područje i zato je uslijedila ova preporuka prema turističkim agencijama. Konkretno, tražili smo od svih turističkih agencija da nam dostave spiskove putnika koji su planirali putovanja u narednom periodu. Želimo znati jesu li Agencije spremne ispoštovati naše preporuke, ali želimo i uči u trag osobama koje su boravile u područjima gdje se aktivirao virus korona – kaže ministarka Čolić.

Krizni štab Tuzlanskog kantona traži od gradova i opština Tuzlanskog kantona da im se osigura adekvatan rad i broj sanitarnih inspektora. Naime, kako je pojasnila ministka Čolić, u Tuzlanskom kantonu i dalje sve opštine nemaju sanitarne inspektore što itekako otežava rad u utvrđivanju mogućih oboljenja.