Kada će BiH Turskoj isporučiti državljane koji su povezani sa terorističkom organizacijom FETO, treba da odgovori bošnjački član Predsjedništva Šefik Džaferović, poručio je to Milorad Dodik, predsjedavajući i srpski član Predsjedništva BiH.

Isto je rekao i turskom predsjedniku Redžepu Tajipu Erdoganu nakon što je zatražio da BiH deportuje osam takozvanih "gulenovaca" kako bi se matične vlasti sa njima obračunale zbog pokušaja državnog udara.

Tvrdnje pojedinih federalnih medija da je srpski član Predsjedništva obećao Erdoganu isporučivanje turskih državljanja nisu tačne. Činjenica je, kaže Dodik, da se osobe koje su pokušale državni udar u Turskoj nalaze na tlu BiH, ali taj problem se tiče isključivo Federacije.

"To je bila tema i kada smo bili u Ankari, Turska ima pristup vezano za državni udar koji je tamo pokušan ranije i ona želi da putem pravosudnih institucija, naravno, riješi to pitanje. Evidentirano je da ovdje u BiH, od strane institucija Turske, da postoje neki ljudi i institucije. Ja želim da kažem da se oni definitivno nalaze na prostoru Federacije i da je to stavar federalnh organa i procedura i da je to predsjedniku Erdoganu veoma jasno", kaže Dodik.

Turska je izdala i nalog za hapšenje 176 lica zaposlenih u vojsci zbog potencijalne povezanosti sa mrežom islamskog klerika Fetulaha Gulena, kojeg Ankara smatra odgovornim za pokušaj vojnog puča u julu 2016. godine. Analitičari tvrde da u BiH boravi mnogo bezbjednosno interesantnih lica, o čemu govore i terorističke aktivnosti.

BiH bi trebalo da identifikuje takve osobe, kako bi konačno mogla i da ih deportuje u zemlje njihovog porijekla, što bi u slučaju pripadnika FETO pokreta bio posao federalnih vlasti i zajedničkog nivoa BiH.

"Inicijativa Erdogana da se određeni pojedinci takvog problematičnog statusa isporuče u Tursku, da se obezbjedi njihova deportacija, prvo i osnovno pitanje je da li kod vlasti BiH postoji volja za takvim nečim. Postoji ozbiljno pitanje da li su uopšte takvi ljudi registrovani, da li su oni pod nadzorom i kontrolom i kako je moguće obezbijediti njihovu deportaciju", kaže Slobodan Župljanin, analitičar za bezbjednost.

Ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić u kratkom razgovoru za ATV poručio je da će BiH postupiti po propisima, ali nije otkrio da li institucije BiH imaju informacije o pripadnicima FETO pokreta.