Vlast formirati bez uticaja stranaca 

Predsjedavajući Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je danas u Istočnom Sarajevu da bi bilo dobro da vlast na nivou BiH bude konstituisana bez uticaja stranaca.

"Bili smo svjedoci u prošlom mandatu kako to izgleda kada stranci modeliraju vlast na zajedničkom nivou. Ta vlast definitivno ništa dobro nije uradila za ovu zemlju. Struktura koja je dolazila iz Republike Srpske bila je protiv zvaničnih stavova institucija Srpske. To je bilo vrlo loše", rekao je Košarac novinarima u sjedištu Republike Srpske.

On smatra da bi bilo veoma važno da što prije budu sprovedeni izborni rezultati, uz puno poštovanje volje birača, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji BiH.

"Potpuno je ustavno da se vlast na zajedničkom nivou sastavlja od izbornih pobjednika, odnosno od struktura vlasti koje dolaze iz izbornih jedinica, a to su Republika Srpska i FBiH. Zato bi najproduktvinije bilo da zajednička vlast bude konstituisana od struktura koji su dobile najveći broj glasova na oktobarskim izborima", rekao je Košarac.

To je, istakao je on, definitivno SNSD iz Republike Srpske sa svojim tradicionalnim koalicionim partnerima, a ono što je već sada potpuno vidljivo jeste da postoje određeni problemi u FBiH oko te strukture koja je dobila najveći broj glasova i koja bi mogla da se manifestuje kao izborni pobjednik u FBiH.

Prema njegovim riječima, politička kriza u FBiH definitivno usporava proces uspostavljanja zajedničke vlasti na nivou institucija BiH, a zastoji u FBiH u određenom smislu koče i Republiku Srpsku u nekim procesima.

"Zbog toga i na osnovu stavova organa SNSD-a ušli smo u krug razgovora sa političkim strankama iz FBiH, ranije sa HDZ-om, juče sa SDA, a ovih dana ćemo imati sastanak i sa SDP-om, odnosno predstavnicima tzv. bh-bloka", najavljuje Košarac.

On je pojasnio da SNSD sa SDA nemaju niti će praviti bilo kakvu koaliciju jer, kako je naveo, nema tog koalicionog kapaciteta koji će SNSD praviti sa bilo kim iz FBiH na takav način, i to nigdje i ni u kakvim aktima ne stoji da treba činiti.

"Nema koalicionog političkog djelovanja sa SDA niti potpisivanja bilo kakvog koalicionog ugvora sa tom strankom", poručio je Košarac, reagujući na napise pojedinih medija koji su otvarali mogućnost koaliranja SNSD-a i SDA.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH naglasio je da njegova stranka sa SDA i dalje ima niz vrlo otvorenih pitanja o kojima se, vjerovatno, nikada neće ni usaglasiti.

"Ovdje je potpuno jasno da se vlast na zajedničkom nivou konstituiše na osnovu volje birača. Birači iz Srpske jasno su rekli da na zajedničkom nivou interese Republike treba da zastupa kadar SNSD-a, odnosno politika SNSD-a, uključujući koalicione partnere SP i DNS. Mi moramo da to pretočimo participacijom u zajedničkim organima na nivou BiH", rekao je Košarac.

Prema njegovim riječima, SNSD je istrajan u politici da posredstvom reprezentativnog sastava koji ide u Sarajevo brani interese Republike Srpske, da koristi zajednički nivo za afirmaciju interesa Srpske, kao i da koristi izborne pobjednike iz FBiH da zaustavi određene pojave i politike koje su protiv Srpske.

"Mi očekujemo da stranke iz FBiH kažu koja će to struktura zajedno sa SNSD-om činiti organe na zajedničkom nivou. Da li će to biti SDP, DF, SDA - to treba da se dogovore oni u FBiH, i neka nas potom obavijeste ko su nam partneri za konstituisanje vlasti na nivou BiH", rekao je Košarac.

On je odbacio sve politike koje, poput određenih poteza tzv. bh-bloka, pokušavajau da ultimatumima i ucjenama kreiraju zajednički nivo vlasti u BiH.

"Mi `bh-bloku` ne sporimo da može da ima svoje političke ciljeve, ali ono što je naša temeljna politika jeste dosljedna primjena Dejtonskog mirovnog sporazuma i isključivo kretanje u ustavnom kapacitetu. Ono što je `bh-blok` ponudio nije u skladu sa Ustavom BiH, nije u skladu sa našom bazičnom politikom, a to je očuvanje ustavnog kapaciteta Republike Srpske. Vidljivo je da oni pokušavaju da se nametnu kao faktor u pregovaranju ali, ponavljam, SNSD ne prihvata ničije ulimatume niti uslovljavanja. Sa nama se može razgovarati, ali na ucjene ne pristajemo", poručio je Košarac.