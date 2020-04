Vladika Sergije: Srbi iz Lipe, migranti u Lipu

NJegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije ocijenio je, povodom izgradnje migrantskog centra u selu Lipa kod Bihaća, da je indikativno da se nije mogla naći nijedna druga lokacija, a da ne remeti ono preostalo zrno poštovanja prema bihaćkim Srbima koji su, kako kaže, bezmjerno stradali.

"Zar se na području grada Bihaća, gdje Bošnjaci danas čine 88 odsto stanovništva, čovjekoljublje mora iskazati baš u srpskom selu? Zar nema drugog sela, mjesta i objekta, pa da svi budemo zadovoljni, kao i oni kojima je potrebna naša pomoć? Ili, da li uspon srpsko-bošnjačkih odnosa vrijedi narušavati zbog volje političkih stratega iz bijelog svijeta?", upitao je vladika Sergije i dodao da je mnogo pitanja, a malo odgovora.

On je napomenuo da je Lipa srpsko selo u kojem danas nema Srba, navodeći da će od sutra "neka nova statistika obeščastiti ovo selo, njegovu prošlost, ali i njegove nekadašnje žitelje čiji je smiraj u seoskom groblju sada pod znakom pitanja", objavljeno je na sajtu Eparhije bihaćko-petrovačke.

Podsjećajući da je u neposrednoj blizini pravoslavne Crkve Vaznesenja Gospodnjeg izgrađen migrantski centar, episkop Sergije je istakao da su svjetska politika i njeni poznati i nepoznati kreatori generisali problem sa kojim ni Srbi niti Bošnjaci nemaju ništa, a zbog kojeg će, vrlo je moguće, narušiti sopstvene međusobne odnose.

"Svjedoci smo posljednjih godina, mjeseci i dana da je problem sa migrantima postao i naš problem. U zemlji koja još vida ratne rane i gdje je međunacionalno povjerenje na staklenim nogama, migrantska kriza uveliko je počela da se reflektuje prvenstveno na srpsko-bošnjačke odnose koje želimo graditi bar do one mjere koja će osigurati miran suživot jednih sa drugima, kao što je to bilo tokom većeg dijela naše zajedničke prošlosti", naveo je vladika Sergije.

On je napomenuo da sva ova pitanja postavlja prvenstveno kao čovjek, a onda i kao srpski vladika koji želi da bude upoznat sa neprilikama na području kojim duhovno upravlja kao pravoslavni episkop.

"Ne želeći bilo kakav nesporazum među ljudima, komšijama i narodima, ne mogu da se ne upitam: zbog čega je nekom stalo da u ovoj zemlji, među narodima, nikada ne bude mira? Da poštujemo jedni druge koliko bi trebalo, nikada odluke većine ne bi bile u suprotnosti sa vitalnim potrebama onih koji su manjina", poručio je vladika Sergije.

On je naveo da, posmatrajući životne prilike i neprilike iz hrišćanske perspektive, ljudima u nevolji, bez sumnje i odgađanja, valja pomoći.

"U nadi da će Lipa ponovo procvjetati, pozivam sve njene nekadašnje stanovnike da obilaze svoju djedovinu, da ne zaborave grobove predaka i Hram Vaznesenja Gospodnjeg, vjerujući da će i nevoljnici - migranti naći svoj smiraj tamo gdje su krenuli ili tamo odakle su pošli. Nama je dosta i naše muke", naglasio je vladika Sergije.

Iz Međunarodne organizacije za migracije saopšteno je da je kamp u selu Lipa spreman za šatorski prihvat do 1.000 migranata. Nakon inicijalnog finansiranja, koje je obezbijeđeno iz budžeta grada Bihaća, EU je, uz učešće USAID-a, pružila finansijsku pomoć u uspostavljanju izolacionog dijela kampa.

Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH poručio je ranije da je nedopustivo da na području srpskog sela Lipa kod Bihaća, koje je okruženo selima u kojima žive Srbi, bude formiran migrantski centar.