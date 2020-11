Višković: Krajnje vrijeme za usaglašavanje i koordinisanje mjera u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković upozorava da eventualno uvođenje radikalnih mjera za sprečavanje širenja virusa korona zavisi od stanovništva i smatra da je vrijeme da se viši nivo vlasti u BiH uključi u rješavanje problema izazvanih epidemijom.

Višković je rekao da je danas razgovarao sa federalnim premijerom Fadilom Novalićem o organizovanju zajedničkog sastanka sa Savjetom ministara, poput onog u Doboju na početku pandemije.

"Doboj bi ponovo trebalo da bude to mjesto, ali je u ovom momentu predsjedavajući Savjeta ministara /Zoran/ Tegeltija pozitivan na virus korona pa čekamo da se on izliječi kako bi održali sastanak", rekao je Višković za BHT1.

On je upozorio da današnja cifra od 69 preminulih u Republici Srpskoj i Federaciji BiH od posljedica virusa korona predstavlja krajnje vrijeme za usaglašavanje i koordinisanje mjera BiH.

Predsjednik Vlade Republike Srpske uvjeren je da se u BiH virus korona može staviti pod kontrolu isključivo poštovanjem donesenih mjera, izbjegavanjem proslava i javnih okupljanja, uključujući i predizborne skupove.

"Štab za vanredne situacije Republike Srpske preporučio je i mnoge su političke partije i lideri to uvažili i nisam mogao da primijetim da su bili neki skupovi sa stotinama i hiljadama okupljenih", konstatovao je Višković, navodeći da su okupljanja u zatvorenom prostoru zamijenjena okupljanjima na otvorenom, uz poštovanje mjera.

Višković je istakao da svi u BiH treba da budu svjesni da za virus korona trenutno nema lijeka, ni vakcine.

Prema njegovim riječima, čak i da je vakcina ispitana i da je na svjetskom tržištu, da bi dobila odobrenje nadležnih institucija i stavljena u promet u BiH potrebno je da prođe skoro mjesec dana za potrebne procedure.

"To još uvijek nemamo, znači ostaje nam da zamolimo građane, jer je to jedina mjera koja se pokazala svugdje u svijetu, da nose zaštitne maske, koriste dezinfekciju, održavaju distancu i izbjegavaju okupljanja. To je jedini poznati recept da smanjimo da se korona više širi na prostoru BiH", poručio je premijer Srpske.

On je upozorio da, osim o zdravlju stanovništva i očuvanju zdravstvenog sistema u oba entiteta, treba razmišljati i o zaštiti ekonomije.

"Sljedeće mjere zavise od nas. Nikome nije u interesu zatvaranje, zaključavanje", rekao je Višković i pozvao stanovništvo da ne dozvoli zatvaranje poput onog iz marta i aprila.

Predsjednik Vlade Republike Srpske je naveo da su na današnji dan zdravstveni sistemi u oba entiteta popunjeni oko 80 odsto i da nemaju pretjeranog prostora, zbog čega je potrebno i o tome voditi računa.

Višković je naglasio da zdravstvne ustanove u Srpskoj u ovom momentu raspolažu količinom zaštine opreme dovoljnom za najmanje narednih pet do šest mjeseci, a da je u fazi i nabavka novih zaliha.

"Sad nam dolazi iz zdravstvenih ustanova molba da pokušamo nabaviti što više zaštitnih odijela za jednokratnu upotrebu", rekao je Višković i upozorio da da su problem ljudski kapaciteti jer zdravstveno osoblje više od osam mjeseci radi na granicama izdržljivosti.

Govoreći o eventualnom novom zatvaranju, Višković je rekao da je pitanje koliko će to koštati, zbog čega je ponovio apel da se stanovništvo disciplinuje kako bi broj zaraženih i umrlih od posljedica virusa korona počeo da pada.

Kada su u pitanju mjere koje je Vlada Republike Srpske preduzela za smanjivanje posljedica izazvanih epidemijom virusa korona, Višković je naveo da je od 19. marta do 9. novembra u Srpskoj broj zaposlenih za 2.333 viši od onih koji su ostali bez posla.