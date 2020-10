Vidan napredak u ispunjavanju 14 uslova iz mišljenja Evropske komisije

Reforma Ustava, udaljavanje stranih sudija iz Ustavnog suda i zatvaranje Kancelarije visokog predstavnika u BiH, stoji između ostalog u 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. To su ključne teme o kojima treba razgovarati u narednom periodu.



Poručio je to srpski član Predsjedništva BiH nakon sastanka sa Šefikom Džaferovićem i Johanom Satlerom šefom Delegacije EU u BiH, koji im je uručio Izvještaj o napretku BiH ka članstvu u EU.

Kostantovan je vidan napredak u ispunjavanju 14 uslova, saopšteno je iz Predsjedništva BiH. Saglasan sam, kaže Dodik, dijelom Izvještaja u kojem se navodi da u BiH postoje problemi u oblasti pravosuđa i vladavine prava. U BiH je potrebna sveobuhvatna reforma pravosuđa, a ne njegovih segmenata, jasan je Dodik.

"Oni su to kreirali, nismo mi. Kreirao je visoki predstavnik. Kada je bio visoki predstavnik EU ovdje nametnuo je rješenje oko pravosuđa i sada nama priča da to ne valja, a mi govorimo 20 godina da to ne valja i stvarno ne valja. To je katastrofa, šta imamo od toga. Ako se traži naše učešće u tome onda je to sveobuhvatna reforma pravosuđa, nikavi segmetni kao sistem, ajde donesi jedan Zakon u oblasti VSTS. Prvo moramo razgovarati o poziciji VSTS pa tek onda usvajati rješenja. VSTS je mimo Ustava formiran na nivou BiH", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Poznato je da su po Šefiku Džaferoviću odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće i da se zalaže da strane sudije sjede u Ustavnom sudu BiH. Danas o tome ni riječi nije rekao. Jeste to, da je potrebno sprovesti cjelovitu reformu pravosuđa. Članovi Predsjednistva BiH će već naredne sedmice izdati jednu zajedničku izjavu prema svim institucijama kako bi se bez odlaganja radilo na 14 prioriteta na putu za EU.

"Prvi korak bi bio usvajanje ovih izmjena i dopuna zakona o VSTS, što se tiče integriteta i članova Savjeta i nosilaca pravosudne funkcije i ja mislim da nema razloga da mi to ne uradimo odmah sada. To smo i planirali za ovih osam mjeseci do 20. novembra ove godine", istakao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

U ovoj fazi se očekuje da dođe do promjene Ustava. To će biti teško, kaže Milorad Dodik. Ovo je, poručuje, neuobičajeno za proces pridruživanja EU.

"Obično se na kraju pred samo punopravno članstvo traži korekcija nekog Ustava. Nama to traže gotovo na početku. Predstoji dosta obaveza. Ono što bi trebalo da bude dobro, jeste da u idućoj godini imamo otvorena vrata da se borimo za taj kandidatski status za članicu EU i ja to podržavam naravno", naglasio je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Danas je bilo riječi i o paketu pomoći od devet milijardi evra za zapadni Balkan. Još nije poznato koliko sredstava će dobiti BiH, ali jeste koje su glavne investicije. Koridor 5C, željezničke pruge i projekti takozvane "zelene politike" među kojima je i energetska efikasnost javnih objekata, samo su neki od projekata u koje će biti uložena ta sredstva. Vjerujem, zaključuje Dodik, da će i tu biti političkih uslova, jer je do sada uvijek tako bilo.