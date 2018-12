Velika odgovornost na onima koji misle da blokiraju procese u BiH

Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora /HNS/ Dragan Čović izjavio je da oni koji misle da blokiraju procese u BiH preuzimaju na sebe veliku odgovornost, kao što su je preuzeli kada su u ime Hrvata birali hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Ponavljajući svoje ranije izraženo uvjerenje da će izvršna vlast na nivou BiH biti formirana do kraja januara, Čović, koji je i predsjednik HDZ-a BiH, ponovio je da je za formiranje vlasti na nivou Federacije BiH /FBiH/ uslov Izborni zakon.

"Što ga prije donesemo, prije ćemo imati izvršnu vlast", rekao je Čović za zagrebački "Večernji list", izdanje za BiH.

Prema njegovim riječima, kada je riječ o Savjetu ministara, HDZ je postigao dogovor sa srpskim strankama, a sada pregovara sa bošnjačkim partijama, među kojima postoje dva ili više blokova.

"Imali smo nekoliko razgovora i čini mi se da je razumljivo u kojem smjeru idemo kada je riječ barem o Savjetu ministara. Moje je pitanje zašto već nemamo kandidata jer je jasno ko će to biti", istakao je Čović.

On je objasnio da se na nivou BiH pregovara po konceptu partnerstva, a ne koalicije.

"To apsolutno nije koalicija i htio to neko ili ne, tu moramo imati legitimne predstavnike tri naroda. Hrvati su na izborima jasno rekli ko su njihovi predstavnici", rekao je Čović i dodao da HNS će u Savjetu ministra imati trećinu kapaciteta.

Prema njegovim riječima, SNSD sa svojim partnerima u Savjetu ministara ima legitimitet srpskog biračkog tijela, dok je kod Bošnjaka to naznačeno prilikom formiranja Kolegijuma Predstavničkog doma parlamenta BiH.

"To je jedan početni okvir, ali hoće li tako i ostati pri formiranju Savjeta ministara i koliko će to trajati, to je već drugo pitanje", ocijenio je Čović.

Ističući da vlast na nivou BiH može očuvati samo jasan plan koji uključuje uvažavanje legitimnog predstavljanja, konstitutivnosti i evropskog puta, Čović je nagovijestio da će od ovog zavisiti sa kojim će bošnjačkim blokom HNS ući u vlast.

Kada je riječ o izmjeni Izbornog zakona, predsjednik HNS-a pozvao je političke lidere Bošnjaka da nađu kapacitet i mudrost i da znaju da više nikada neće moći da biraju Hrvatima njihove predstavnike ni u Predsjedništvu, ni u Domu naroda FBiH.

"Taj preduslov nismo uspjeli obezbijediti prije izbora, ali to je i preduslov za naš evropski put, a svakako preduslov koji postavlja HNS kada je u pitanju izbor Vlade FBiH", zaključio je Čović.