Dodik: Predsjedavajući Savjeta ministara biće Srbin - naš prijedlog Zoran Tegeltija VIDEO

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da je u ovoj godini zabilježen rekordan broj zaposlenih lica u Republici Srpskoj.

Dodik je napomenuo da su se radilo na povećanju plata, da se Srpska odrekla prihoda da bi omogućila poslodavcima da povećaju platu, te da je cilj da najniža plata bude hiljadu KM.

"Srpska se bavila nizom ekonomskih pitanja, razvojem infrastrukture. Činili smo sve da završimo infrastrukturne projekte", rekao je Dodik na godišnjoj konferenciji za novinare u sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

On je izrazio zadovoljstvo što je završen auto-put "9. januar" od Banjaluke do Doboja, te napomenuo da će uslijediti gradnja auto-puta od Doboja prema Drini.

Dodik je podsjetio na ulaganja u zdravstveni sektor, da bi građanima bile omogućene bolje medicinske usluge, kao i na izdvajanja u lokalne zajednice, te razvoj energetskih objekata.

Prema njegovim riječima, najznačajniji događaj u BiH i Republike Srpske bili su Opšti izbori koji su sprovedeni u fer i demokratskoj atmosferi.

"Nedvosmisleno je da je na izborima bilo značajno miješanje stranog faktora, posebno u Republici Srpskoj", napomenuo je Dodik.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će sve što bude radio sa svojim saradnicima biti usmjereno ka tome da se fizički spriječi ulazak migranata u BiH i uspostavi efikasna kontrola granice.

Dodik je istakao da to podrazumijeva efikasne strukture koje će se time baviti.

"Vjerujem u sposobnost policije Republike Srpske da tu mjeru sprovede", poručio je Dodik na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu.

Dodik je upozorio da se na proljeće očekuje otvaranje nove priče o migrantskom talasu koji će dodatno ugroziti i usložniti odnose u BiH.

On je poručio da će biti odbijen svaki program, posebno ako dolazi iz EU, za stacioniranje migranata u BiH.

"Manji je problem da spriječimo njihov ulazak na granici, nego da ih onda jurimo po cijeloj BiH i tražimo smještajne kapacitete", rekao je Dodik.

Dodik je ponovio da visoki predstavnik i strane sudije iz Ustavnog suda BiH moraju da odu jer je to ključno za stabilizaciju i mir u BiH.

"BiH ne može da ima elemente suverenosti ako ima strance u Ustavnom sudu i ukoliko neizabrani stranac upravlja njenim unutrašnjim i spoljnim pitanjima", istakao je Dodik.

On je napomenuo i da će on i Republika Srpska činiti sve da se očuvaju mir i bezbjednost na ovom prostoru, uz poštovanje Ustava BiH.

"Očigledna derogacija Ustava od strane visokih predstavnika učinila je BiH složenijom nego što je ona bila Ustavom modelirana", konstatovao je Dodik.

Prema njegovim riječima, u okruženju i svijetu još postoje međunarodne snage koje žele snažnije prisustvo i modeliranje situacije u BiH.

"Mislim da je ta politika prošla i da se ne moće vratiti. Snažniji upliv visokog predstavnika biće odbačen i svaka njegova odluka koja zadire u ustavnu poziciju bilo kog faktora u BiH", poručio je Dodik.

On je dodao da će Republika Srpska nastaviti sa politikom neobjavljivanja odluka visokog predstavnika u svom Službenom glasniku, čime će biti onemogućeno njihovo sprovođenje u Srpskoj.

"Ono što treba da se uradi u BiH jeste da se na zajedničkom nivou uspostave takvi mehanizmi i procedure koje neće biti smetnje za razvoj nijednom entitetu nijednoj opštini nijednoj regiji", ocijenio je Dodik.

Podsjećajući da je do sada postojala praksa sprečavanja velikih projekata Dodik je rekao da to treba da prestane, posebno ako nije protiv drugih dijelova BiH.

Vezano sa Savjet ministara, Dodik je naglasio da predsjedavajući treba da bude iz reda srpskog naroda, te da to treba da bude Zoran Tegeltija.

"Srpska će dati svoje prijedloge, onako kako joj to pripada", rekao je Dodik i dodao da tamo gdje on boravi mora da bude obilježje Republike Srpske.

"To što se to nekome ne sviđa, to je drugo pitanje. Vrijeme je da zastava bude tamo gdje god se nalaze predstavnici srpskog naroda", kategoričan je Dodik.

On je dodao da će novi zakon o zastavi biti čim se formira Savjet ministara.

Što se tiče obezbeđenja, Dodik je rekao da će ga čuvati samo policija Srpske i niko drugi.

"Neće me čuvati niko u koga nemam povjerenje", rekao je Dodik.

Nakon konferencije, biće priređen novogodišnji prijem za urednike, novinare i ostale predstavnike medijskih kuća, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.