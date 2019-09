Većina vođa i aktera terorističkih napada imala pasoše BiH

Većina vođa i aktera grupa koje su izvršile serije terorističkih napada po Evropi i SAD imali su pasoše BiH izdate u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH širom Evrope, pišu danas "Vesti-onlajn".

Najviše ih je podijeljeno u Ambasadi BiH u Beču, gdje je pasoš dobio i vođa Al kaide Osama bin Laden, ali i neki od kasnijih čelnika "Islamske države".

"Vesti" podsjećaju da je bečki dnevnik "Esterajh" /2011. godine/ objelodanio da je upravo Osama bin Laden krajem devedesetih boravio tajno u Austriji, poput njegovog zamjenika Ajmana al Zavahirija, za koga su bugarske diplomate javno prozvale Austriju da je, takođe, tajno boravio u Beču, ali da ga tamošnje vlasti nisu uhapsile iz straha od odmazde.

Obojica su, pisao je "Esterajh", putovala sa pasošima izdatim u Ambasadi BiH u Beču.

U nezakonitu dodjelu pasoša bio je uključen i sadašnji član Predsjedništva BiH Šefik DŽaferović, koji je tokom rata bio na mjestu načelnika Centra službi bezbjednosti Zenica i potpisivao državljanstva ne samo pripadnicima zloglasnog odreda "El mudžahedin", nego i ostalim islamskim teroristima u Armiji BiH.

"Vesti-onlajn" pišu da nijedan od tih pasoša nije dodijeljen uz poštovanje osnovnih procedura ili propisa, a da je istraga započeta nedugo poslije terorističkih napada na Ameriku 11. septembra 2001. ubrzo gurnuta pod tepih i nikad nije okončana, mada su se među osumnjičenima nalazili brojni tadašnji ambasadori, ministri i pomoćnici ministara kako na nivou BiH, tako i unutar Federacije.

"Do današnjeg dana se ne zna koliko je zapravo tih pasoša izdato. Ne postoji centralna evidencija, a procjene se kreću od 3.000 do 6.000. Jedino je nesporan spisak od 1.000 bezbjednosni interesantnih stranih državljana, na kome su faktički sve one osobe koje su kasnije bile umiješane u terorističke aktivnosti. Amerikanci to mogu da nazivaju spekulacijama, ali taj spisak im je dostavljen i odlično su upućeni u priču", tvrdi ekspert za borbu protiv međunarodnog terorizma DŽevad Galijašević.

Mnogo izvjesnije jeste da su zapadne obavještajne službe odlično znale da su se u ambasadama i konzulatima BiH po Evropi pasoši dijelili "šakom i kapom", a ključna tačka bila je Ambasada BiH u Beču.

Ti pasoši su dijeljeni bez ikakve provjere ili kontrole, čak i osobama koje to nisu ni tražile, niti su ikada bili u BiH poput šeika Omara, vođe talibana, kome je pasoš dostavljen u Avganistan, kao i osnivača Hamasa Ahmed Jasina, kome je pasoš stigao poštom u Palestinu, pišu "Vesti".

Međutim, nije samo ambasada u Beču dijelila pasoše kasnijim inspiratorima ili učesnicima napada na Svjetski trgovinski centar u NJujorku i druge terorističke akcije po svijetu.

Tužilaštvo BiH je 2008. godine, na osnovu izvještaja Komisije za reviziju državljanstva, otvorilo istragu o dodjeljivanju pasoša BiH stranim državljanima od aprila 1992. do kraja 2005. U slučaj je bila uključena i Udarna grupa za borbu protiv terorizma, a na spisku osumnjičenih našli su se čelni ljudi ambasada i konzulata BiH u Austriji, NJemačkoj, Turskoj, Belgiji i SAD.

Istragom je utvrđeno da su se pasoši dijelili u ambasadama ili konzulatima u Beču, Bonu, Bernu, Šturgartu, Briselu, Minhenu, Istanbulu i NJujorku, a da su u cijelu priču bili uključeni i ministri i pomoćnici ministara unutrašnjih poslova, pravde, spoljnih poslova kako na nivou BiH, tako i Federacije.

Rezultat te akcije je 661 oduzet pasoš, ali mjere protiv onih koji su ih izdavali nisu preduzimane.

Galijašević kaže da je u ambasadi u Beču osnovana i organizacija TWRA, koja je služila za finansiranje rata i nabavku oružja i vojne opreme.

"Kroz ovu organizaciju prošlo je najmanje pola milijarde tadašnjih njemačkih maraka, zbog čega je i pokrenuta velika operacija Savezne uprave za zaštitu ustavnog poretka Austrije, koja je rezultirala desetinama uhapšenih i blokadama računa", rekao je kaže Galijašević.