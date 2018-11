Večernje novosti pišu: Dragan Mektić priprema crnu listu za Srbe!

Sarajevo pravi crnu listu Srba - osvanulo je na naslovnoj strani u beogradskim "Večernjim novostima".

Tamo piše da će se na zvaničnoj listi koju priprema ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić, naći imena i Vojislava Šešelja, Milomira Marića i Aleksandra Vulina. Njima će, kako pišu Novosti, biti zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Ta informacija, Vojislava Šešelja je, kaže, obradovala. Podsjeća da je on odavno na crnoj listi kada je BiH u pitanju i poručuje Draganu Mektiću da ni on nije dobrodošao u Srbiju.

"Drago mi je što je Mektić pomenuo i moje ime praveći novi spisak nepoželjnih Srba. To će mi biti dovoljan razlog da jurim Mektića gdje god se eventualno pojavi u Srbiji u narednom periodu. Pa da vidimo kako će se on ovdje provesti", kaže lider Srpske radikalne stranke.

Šokiran je ostao i Milomir Marić. Najprije nije vjerovao jer je, kaže, Dragan Mektić u Srbiji gostovao jedino kod njega na televiziji. Tek je poslije, kaže, shvatio razlog moguće zabrane ulaska.

"On je shvatio da sam ja provalio njegovu tajnu da je on kao policajac RS učestvovao u nekim ratnim zločinima i u Prijedoru i u Srebrenici, a onda je zbog dokaza muslimana krenuo da ratuje protiv Srba. I očigledno da je to njega uplašilo", rekao je Marić, glavni urednik "Happy" televizije.

Lista nepoželjnih Srba samo je način da se Mektić ponudi za nove funkcije svojim nalogodavcima iz Sarajeva, smatra glavni urednik televizije "Hepi". Crnu listu danas negira Dragan Mektić. Poručuje da je to izmišljotina i čvrsto vjeruje da je sve maslo njegovih političkih protivnika. Tako ne misli i predsjednik Srpske.

Gdje ima dima, ima i vatre, ubjeđen je Dodik. Vjeruje da zabrana ulaska komšijama, može samo da naškodi Republici Srpskoj.

"Ono što se desilo vezano za Ruse, apsolutno mi daje za pravo ne da se pitam da li je to moguće, nego da vam kažem, vjerovatno da je moguće. Potpuno sam protiv. Odbacujem politiku da se pravi lista ljudi koji bi iz Srbije, pa i iz Hrvatske i CG bilo zabranjeno da ulaze u BiH. To je politika destabilizacije i neuvažavanja partnerstva i regionalne saradnje", kaže Dodik.

Na listi će se navodno naći i Predsjednik Srpskog sabora "Zavetnici". Stefan Stamenkovski uvjeren je da je crna lista potez očajnika i da se na njoj nalaze imena onih koji govore istinu o pokušajima urušavanja Republike Srpske i njenih institucija. O crnim listama bilo je riječi i prije nekoliko mjeseci. Ruskom piscu Zaharu Prilepinu bio je zabranjen ulaz u BiH.

Ministar bezbjednosti Dragan Mektić i tada je oštro demantovao da uopšte postoje crne liste.