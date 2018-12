Vazduh u Sarajevu ponovo "veoma nezdrav"

Prema mjerenju najpouzdanijeg sistema za mjerenje kvaliteta vazduha na svijetu Airvisuala, kvalitet vazduha u Sarajevu večeras je ponovo "nezdrav" te je u 20 sati iznosio 181 AQi.

Istovremeno, aparati za mjerenje Američke ambasade locirane u blizini Željezničke stanice pokazali su mjerenje od 295 AQI, što znači da je vazduh u Sarajevu "veoma nezdrav".

U proteklim danima kvalitet vazduha je bio znatno bolji u odnosu na prošlu sedmicu kada su se Sarajlije doslovno gušile u smogu

Prema ranijoj prognozi Airvisuala, kvalitet vazduha u gradu trebao bi ostati dobar sve do 11. decembra, no to se očigledno nije desilo.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić, u funkciji predsjednika Operativnog štaba jučer je donio Odluku o ukidanju Druge epizode „Upozorenje“, dok i dalje na snazi ostaje Prva epizoda ''Pripravnost'' sa određenim mjerama u Kantonu Sarajevu.

Jedna od mjera koja je ostala na snazi i dalje je zabrana kretanja automobila (na potezu Baščaršija – Ilidža u oba smjera), čiji benzinski motori imaju normu EURO1 ili manju, i dizel motori normu EURO3 ili manju, uz pojačane kontrole organa MUP-a. Ovo se ne odnosi na vozila policije, inspekcije, ministarstva odbrane, javnog gradskog prevoza, javnih komunalnih preduzeća, vozila sa diplomatskim tablicama i vozila hitnih intervencija (civilne zaštite, hitne pomoći i vatrogasaca), taxi vozila, električnih vozila i vozila na plin.