Usvojiti revidiranu strategiju o predmetima ratnih zločina

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH Milan Tegeltija smatra da će revidirana strategija, koja predviđa da predmeti ratnih zločina budu okončani do 2023. godine, biti konačno usvojena u Savjetu ministara, ističući da ne postoji nijedan razlog za njeno neusvajanje.

"Kada je riječ o rokovima u revidiranoj strategiji o predmetima ratnih zločina, mislim da su realno i optimalno postavljeni, tako da vjerujem da je ostvariva", izjavio je Tegeltija za "Glas Srpske".

Govoreći o problemu forsiranja kvantiteta u odnosu na kvalitet, što je jedan od raloga da padaju optužnice, Tegeltija je naglasio da je VSTS to prepoznao i da je u novim kriterijumima za ocjenjivanje sudija i tužilaca znatno promijenio koncept vrednovanja predmeta i rada sudija i tužilaca, dajući prednost kvalitetu u odnosu na kvantitet, koji u ukupnoj ocjeni iznosi čak 60 odsto ukupne ocjene sudija i tužilaca.

Komentarišući činjenicu da se "parčaju predmeti" i da mnogi najsloženiji predmeti ratnih zločina još nisu riješeni, Tegeltija je naveo da je VSTS taj problem prepoznao još usvajanjem izvještaja sudije Džoane Korner, kada su naredili sprovođenje preporuka iz tog izvještaja, tako da je, kako je istakao, taj trend takozvanog cjepkanja optužnica u znatnoj mjeri zaustavljen.

Predsjednik VSTS-a rekao je da je davanje lažnog iskaza krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti i da ih tužilaštva moraju procesuirati.

Tegeltija je naglasio da je izborom Gordane Tadić za glavnog tužioca BiH izabrana osoba koja će biti u stanju da se odupre svim izazovima koje nosi ovako odgovorna funkcija.

"Kada nekog izaberete na bilo koju funkciju koja ima mandatni period očekuje se da će ta osoba obavljati tu dužnost do kraja mandata. Prema tome, to je pretpostavka i kada je riječ o Tadićevoj", dodao je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, prioriteti novog glavnog tužioca BiH, a shodno iznesenom programu rada koja javnost ima priliku da vidi, u skladu su sa prioritetima VSTS-a.

"Dakle, uz opšte povećanje efikasnosti rada, pojačan rad na predmetima iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, te iz oblasti ratnih zločina", dodao je Tegeltija.

Kada je riječ o razgovoru sa nadležnim u Tužilaštvu u Banjaluci o predmetu "Dragičević" i mogućnosti da on bude prebačen u Tužilaštvo BiH, Tegeltija je rekao da se VSTS ni na koji način nije petljao u taj predmet.

"Oni ništa od nas nisu tražili, samo su nas izvijestili kakvo je trenutno stanje. U javnosti se često može čuti da je to poraz pravosuđa. To nije poraz pravosuđa, zašto bi to bio poraz? Siguran sam da tužilaštvo daje sve od sebe da se taj slučaj riješi. Ko je upetljan u ubistvo, a ko nije upetljan, na to odgovor moraju da daju pravosudne institucije, a to nije VSTS, nego nadležno tužilaštvo", pojasnio je Tegeltija.

Prema njegovim riječima, ukoliko Tužilaštvo BiH bude smatralo da ono treba da rješava ovaj slučaj, taj predmet se sa dokumentacijom i dokazima dostavlja na preispitivanje Tužilaštvu BiH i ono preispituje da li smatra da treba da ga preuzme.