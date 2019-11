Usvojena inicijativa SDS-a i PDP-a o izmjeni Poslovnika

Za izmjenu Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta BiH glasalo je 26 poslanika, 14 je bilo protiv, jedan uzdržan.



SNSD i HDZ bili su protiv. Da se zadovolji entiteska većina od pet glasova za usvajanje izmjene, SDS-u i PDP-u pomogao je glas Adila Osmanovića iz SDA koji ima prebivalište u Republici Srpskoj čime mu je omogućeno da bude biran u svih šest stalnih komisija iako mu pripada jedna pozicija. Upravo su na to ukazivali SNSD-ovci - da će izmjenom Poslovnika Srpska biti preglasana.

"Pored vrlo jasnog stava Narodne skupštine Republike Srpske i Zaključka Narodne skupštine kojim se obavezujemo da ne pokrećemo procedure poslovnika, SDS i PDP su ponovo ignorisali stav Narodne skupštine Republike Srpske i pokrenuli inicijativu za vanrednu hitnu sjednicu i to tri dana poslije formalno, Poslovnikom definisanim, a to znači poslije dostavljanja prijedlog kandidata za komisije od svih političkih struktura. To dovoljno govori da su nastavili sa politikom ignorisanja institucija Republike Srpske i Zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, a onda imamo lekciju o patriotizmu", istakao je Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

Bez obzira što su sve parlamentarne stranke dostavile spisak članova za popunu parlamentarnih komisija, SDS i PDP nisu odustali od inicijative. Danas priznaju da su bili spremni da kroz izmjenu Poslovnika zauzmu mjesta koja im ne pripadaju.

"Da budemo članovi mi, iz poslaničkog kluba SDS i PDP, u četiri ili u tri, umjesto u jednoj komisiji da ih popunimo", rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u PD PS BiH.

"Bez obzira što su u međuvremenu sve stranke dostavile svoje kandidate u komisije da je bilo neophodno ipak da se završi ova procedura, jer ove izmjene služe poboljšanju poslovnika i eleminisanju ovakvih ili sličnih situacija u budućnosti", naglasio je Mirko Šarović, poslanik SDS-a u PD PS BiH.

Potpredsjednik SDA, Adil Osmanović, bio je ranije najvatreniji zagovornik izmjene Poslovnika koju su inicirali SDS i PDP. Novom izmjenom upravo on može da zastupa Republiku Srpsku i zato je dao glas koji je bio presudan za entitetsku većinu.

"Zato što je bilo neophodno promjeniti član šest u kome je bilo omogućeno da bilo koja parlamentarna skupština, ako ne dostavi svoj prijedlog poslanika da se konstituiše komisija, time može blokirati Predstavnički dom, stoga smo podržali tu promjenu", rekao je Adil Osmanović, šef Kluba SDA u PD PS BiH.

Inicijativu SDS i PDP podržale su sve bošnjačke stranke. U SNSD kažu da su od početka znali da je u pitanju politička avantura te dvije partije.

"Ja mislim da je to politička avantura u koju su ušli bespotrebno SDS i PDP, ali bih rekao da postoji jedna perfidna politička namjera koja je koncipirana u nekim međunarodnim krugovima i određenom strukutrom stranaka koje dolaze iz FBiH", istakao je Staša Košarac, šef Kluba SNSD-a u PD PS BiH.

U Srpskom klubu ocjenili su da je inicijativa SDS i PDP koja je danas prošla izmjenom Poslovnika poslužila isključivo za smanjenje kapaciteta Republike Srpske u zajedničkim organima. Prema usvojenim rješenjima, Predstavnički dom će, na prijedlog Kolegijuma, odlučivati o članstvu u komisijama, ako klubovi poslanika ne dostave prijedloge u propisanom roku. Ukoliko klubovi poslanika i Kolegijum doma ne postupe u skladu sa navedenim, onda bi, prema prijedlogu Kluba poslanika SDS-a i PDP-a, Predstavnički dom, na prijedlog klubova poslanika koji su dostavili prijedloge, odlučio o članstvu u komisijama. Stalne komisije su Ustavnopravna, Komisija za spoljne poslove, za spoljnu trgovinu i carine, Komisija za finansije i budžet, za saobraćaj i komunikacije i Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti polova.