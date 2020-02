Usvojen prijedlog zakona o prestanku mandata VSTS-a BiH

Devet dana je trajalo srpsko jedinstvo i odanost Narodnoj skupštini Republike Srpske. Sve je palo u vodu danas, kada su poslanici SDS-a i PDP-a uz pomoć SDA u Predstavničkom domu bh. parlamenta progurali zahtjev SDS-ovog Dragana Mektića da se po hitnom postupku razmatra Prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH u sadašnjem sastavu - koji je na kraju i usvojen.



Time su poslanici ovih partija direktno išli protiv zaključaka parlamenta Srpske da se ne donose bilo kakve odluke u organima BiH dok se ne nađe rješenje za strane sudije u Ustavnom sudu BiH.

Žao mi je što je srpsko jedinstvo u Sarajevu trajalo kratko, ali svima je jasno šta će na kraju biti sa ovim zakonom - poručio je srpski član Predsjedništva BiH.

"Svakome je jasno u BiH, a trebalo bi da bude jasno i SDS-u i PDP-u, a i njihovom rukovodstvu, da taj zakon o smjeni VSTS-a neće proći u Domu naroda i samim tim neće dobiti snagu. Ali, ako je politička igra u tome da se to sve svali na Dom naroda i političke partije koje ovdje imaju većinu, nemamo ništa protiv", rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Lider SDS-a sada kaže da je već u startu imao ozbiljne rezerve prema odlukama Narodne skupštine Republike Srpske. Mirko Šarović ne vidi ništa sporno u zakonskoj proceduri koju je pokrenula njegova partija, jer je, prema njemu, pitanje VSTS-a značajnije od pitanja stranih sudija u Ustavnom sudu BiH.

"Podržaćemo prijedlog zakona koji se odnosi na završetak mandata VSTS-a. Zato što smatramo da je to poseban slučaj, da je to izuzetno važno za sve u BiH, da je pitanje vladavine prava na takvom nivou da ćemo sigurno ići ka tome da se ovaj zakon podrži", istakao je Mirko Šarović, predsjedavajući Kluba poslanika SDS u PD PS BiH.

Šarović je svjestan da ovaj zakon neće proći Dom naroda, ali ga to nije spriječilo da ga zajedno sa PDP-om i SDA uputi u proceduru. Poslanici SNSD-a i Srpskog kluba smatraju da se radi o trošenju vremena na nešto što će svakako da padne u Domu naroda, a čak i da uspije - ništa ne bi promijenilo. Ocjenjuju da Mektić i ostali iz SDS-a i PDP-a na ovaj način rade "prljavi posao" šefa SDA, Bakira Izetbegovića.

"Pa to je neki dug iz stare koalicije. Vi ste vidjeli da je gospodin Izetbegović tražio prvo smjenu gospodina Tegeltije, da to uradi VSTS, kada je vidio da to ne prolazi, onda je bilo ono "ima neka tajna veza" pa je Mektić tražio da se smjeni čitav VSTS. Što je, da kažemo, potpuno jasno - sinergijsko dejstvo stare koalicije", naglasio je Nenad Stevandić, predsjedavajući Srpskog kluba poslanika u PD PS BiH.

"Ovaj zakon neće riješiti stanje u pravosuđu, radi se o političkoj odluci Predsjedništva SDA, koja je Zaključkom broj 11 donijela odluku da treba da se izvrše kadrovske smjene u VSTS-u, i ovoga puta kao izvođači radova, nažalost, izabrani su - i prihvatili su očigledno - kolege iz SDS-a i PDP-a, konkretno gospodin Mektić kao predlagač ovog zakona", rekla je Snježana Novaković Bursać, predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD u PD PS BiH.

Obrazlažući svoj zahtjev, Mektić je ocijenio da je neophodno što prije reformisati VSTS i pravosudni sistem u BiH. Predsjednik VSTS-a, Milan Tegeltija, poručuje Mektiću da njegova inicijativa predstavlja očigledni politički pritisak od strane poslanika kojeg očekuje suđenje.

"To je eklatantan i flagrantan primjer političkog pritiska, kako se poslanik protiv kojeg je potvrđena optužnica za korupciju, želi obračunati sa pravosuđem i tako poslati poruku tužiocima i sudijama koji postupaju u njegovom predmetu o svojoj nedodirljivosti i mogućim posljedicama", istakao je Milan Tegeltija, predsjednik VSTS BiH.

Predloženim zakonom predviđa se da mandat aktuelnim članovima VSTS-a BiH prestane 15. juna, a da najkasnije do 8. juna pravosudni organi, advokatske komore i institucije BiH koje biraju članove VSTS-a provedu postupak izbora novih članova tog tijela. Ipak, predloženo zakonsko rješenje mora da usvoji i Dom naroda - a šanse da ga prihvati Klub Srba su ravne nuli.