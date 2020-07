Usvojen prijedlog Budžeta u različitom tekstu nego u Predstavničkom domu

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu. Međutim, zbog amandmana delegata iz HDZ-a, usvojen je u različitom tekstu od onoga koji je usvojen na Predstavničkom domu.

Zato će biti vraćen na usaglašavanje. Komisija je formirana, a čine je Dušanka Majkić iz Kluba srpskog naroda, Asim Sarajlić iz bošnjačkog i Lidija Bradara iz Kluba hrvatskog naroda.

“Danas smo, nakon usvajanja budžeta, formirali komisiju koja će raditi usaglašavanje teksta sa komisijom koju će, nadam se u četvrtak, imenovati Predstavnički dom. Ja želim da kažem da vjerujem da ćemo naredne sedmice u oba Doma imati usvojen budžet za 2020. godinu”, kaže Nikola Špirić, predsjedavajući Doma naroda.

I ovaj put su pljuštale optužbe. Zaboravljajući svoje poteze, politička uslovljavanja, namještaljke za pozicije, pa tako i CIK, SDS-ov Mladen Bosić i SDP-ov Denis Bećirović optužili su SNSD i HDZ da navodno žele odgađanje izbora.

“Suština je u tome da je antiizborna koalicija sastavljena od HDZ-a i SNSD-a udaljila građane BiH od izbora u ovoj godini miljama”, rekao je Bećirović.

“Ja na sve mogu dati adekvatan odgovor, sem na špekulacije. SNSD nije podnio ni u Predstavničkom domu, ni u Domu naroda nijedan amandman. SNSD je bio za to da se ispoštuje dogovor i da se usvoji budžet bez amandmana. S obzirom da je prvi amandman usvojen u Predstavničkom domu i da smo mi danas usvojili budžet koji je Predsjedništvo proslijedilo po hitnoj proceduri, opet bismo bili u fazi usaglašavanja. Dakle, prvi korak prema Domu naroda je bio napravljen tako da smo mi danas prijedlogom amandmana HDZ-a procese vratili na početak, uz naravno još amandmana HDZ-a” kaže Špirić.

No, Bećirević nije ostao samo na tim optužbama. Nije Bećirović ni ovaj put propustio priliku da negativno govori o politici zvaničnog Beograda. Sada mu smeta finansiranje oružanih snaga u Srbiji. Moglo bi se reći da je čak više tome pridao na značaju, nego bh budžetu. Zbog nedosljednosti u svojim stavovima i konstantno uvredljivim tonovima prema Srbiji i srpskom narodu u cjelini, oštra replika stigla je od Dušanke Majkić.

“Ne možete da vjerujete da bi čovjek poslije svega što je govorio i zamjerio, da poslije toga glasa za. On postavlja nove postavke, ponovo koristeći priliku, kao i na svakoj sjednici da pomene Srbiju i da pomene Srbe. To mu je nezaobilazna tema, jer način na koji on to govori i zbog čega to govori, zna da može da podigne samo mnogo više ovdje gužve i nereda, nego što će doprinjeti sređivanju situacije i da riješimo ono zbog čega smo došli ovdje", kaže Dušanka Majkić, delegat SNSD-a u Domu naroda PS BiH.

Nakon više od sedam mjeseci političkih obračuna, uslovljavanja, blokada, BH budžet se usvajao po skraćenoj proceduri na četvrtoj hitnoj sjednici. 13 za, jedno uzdržano, tako je izgledalo glasanje 14 prisutnih delegata u prvom čitanju. Uzdržan je bio SDS-ov Mladen Bosić.

Sjednici opravdano nije prisustvovao zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović.

Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2020. godinu iznosi oko 1,8 milijardi KM, od čega je 996 miliona KM planirano za finansiranje institucija BiH, a ostatak za servisiranje spoljnog duga BiH. U budžetu su planirana sredstva za sprovođenje ovogodišnjih lokalnih izbora u BiH u iznosu od 4,2 miliona KM.