Usvojen Nacrt odluke o ratifakciji sporazuma o readmisiji sa Pakistanom

Savjet ministara odlučio je danas da tekst sporazuma o readmisiji s Pakistanom i pratećeg protokola uputi Parlamentarnoj skupštini BiH na ratifikaciju, rekao je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara Selmo Cikotić.

Cikotić je izjavio da isto treba da se uradi i u Pakistanu, ali da će proći mnogo vremena do realizacije readmisije.

"BiH je jedina u regionu potpisala takav sporazum i za sada samo s Pakistanom. Sprovođenje neće biti lako i jednostavno jer nije lako identifikovati sve osobe i napraviti listu", istakao je Cikotić.

On je pojasnio da i diplomatska predstavništva u BiH moraju potvrditi identitet svih lica, te da, nakon usaglašavanja liste, proces transporta podliježe veoma komplikovanim bezbjednosnim procedurama.

"Od najave transporta do realizacije može proći i do tri mjeseca. Osim svega toga, jedan od detalja, ako hoćemo transportovati recimo 100 migranata, treba nam 200 specijalaca. Pilot ima pravo pogledati u putnike prije leta i reći da to nije siguran let i da ne želi letjeti. I niko ga ne može natjerati da leti. Mnogo je stvari koje treba pripremiti i uraditi", rekao je Cikotić.

On je istakao da je potpisivanje sporazuma s Pakistanom veoma značajno jer obeshrabruje migrante da se kreću ka BiH.

"Ako uspijemo napraviti sporazume i s Avganistanom, Bangladešom, Egiptom i Marokom onda se naš kapacitet readmisije povećava i to je jedan od elemenata kvalitetnijeg upravljanja krizom. Neće je riješiti, ali će doprinijeti boljoj kontroli", poručio je Cikotić.