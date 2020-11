Ustavni sud BiH pod uticajem OHR-a?

Visoki predstavnik ili Ustavni sud BiH, razlika je samo u tome čija su formalno bonska ovlašćenja. Tako kažu u Republici Srpskoj koja i danas trpi posljedice odluka bez pokrića.

To što se Valentin Incko hvali da bonska ovlašćenja baš i ne koristi često, za zvaničnike u Srpskoj ne znači ništa.

"Kada nam Valentin Incko kaže pa ja nisam primjenjivao bonska ovlašćenja, da nisi. Ali su nam govorile sudije Ustavnog suda, i to strane sudije, pisali su u svojim memoarima, da su prilikom donošenja odluka morali da se konsultuju sa visokim predstavnikom. Da li se on zvao Valentin Incko ili nekako drugačije, nas ne interesuje. Dakle praksa da donosite odluke nakon što se konsultujete sa nekim ko je visoki predstavnik, je nedopustivo. Evo ima stranih sudija koji su to utvrdili u svojim memoarima, ne vjerujem da su lagali", kaže predsjednik Republike Srpske, Željka Cvijanović.

Sve češće izjave iz OHR-a kako raste potreba za primjenom bonskih ovlašćenja, moglo bi da se shvati kao prijetnja. Problem je, kažu stručnjaci, kako to Valentin Incko tumači bonske ovlasti.

"Visoki predstavnik se kreće izvan tih bonskih ovlašćenja. Jer bonska ovlašćenja nisu tako projektovana, ona su projektovana u neka tri pravca. Da se tu djeluje kada se ne održavaju sastanci, kada Predsjednišvo i Savjet ministara ne donose izvjesne odluke, i prema određenim licima da se djeluje. Međutim, Visoki predstavnik, odnosno svi visoki predstavnici su otišli toliko daleko.

Da je sve to istina, od srpskog člana Predsjedništva BiH, čuli su i članovi Savjeta bezbjednosti UN. O govoru Milorada Dodika i dalje se diskutuje, a da je bio državnički i upečatljiv smatra predsjednik Republika Srpske. Pljusak osuda što iz političkog Sarajeva, što od ambasadora, kaže, znači samo jedno - da ljudi nisu navikli na dozu istine. Diplomate smatraju da je dobro što se prvi put čuo i glas iz Republike Srpske.

"Ovaj sastanak je omogućio da članovi Savjeta bezbjednosti saslušaju ne samo te zvanične nastupe koji se održavaju dva puta godišnje. Već da saslušaju i ljude koji ne predstavljaju samo svoje političke stranke, nego i svoje narode. Da li se to bilo kome sviđa ili ne sviđa nije do mene. Svakako to su bili stavovi", kaže Petar Ivancov, odlazeći ambasador Rusije.

Kad god se potegne priča o visokim predstavnicima, od Volfganga Petriča do Pedija Ešdauna i Valentina Incka, mnogima se vrate sjećanja. Kako sudi ruka pravde OHR-a, najbolje znaju oni koji su mahnito smjenjivani sa svojih funkcija.

Visoki predstavnici su kumovali prenosu nadležnosi,nametanju brojnih zakona, i, poručuju iz Republike Srpske, rušenju Dejtonskog mirovnog sporazuma.