Uskoro zvanični razgovori o problemu Trgovske gore

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će uskoro uslijediti zvanični razgovori ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staše Košarca i nadležnog hrvatskog ministra u vezi sa Trgovskom gorom gdje Hrvatska namjerava da skladišti radioaktivni otpad.

Dodik je rekao da će to biti rezultat njegove posjete Zagrebu, ali da ne može tvrditi kako će biti riješeno, već samo da je napravljen iskorak.

- Ovih dana će u nadležno hrvatsko ministarstvo biti primljen ambasador BiH koji do sada nije primljen o tom pitanju, a potom će biti i sastanak ministra Košarca koji je angažovan o ovom pitanju sa nadležnima u Hrvatskoj - rekao je Dodik novinarima u Novom Gradu.

Dodik je istakao da predstavnici opozicije ne znaju o kojim temama je razgovarano prilikom njegove posjete Zagrebu niti su o tome obaviješteni.

- Imali su priliku da nešto urade. Prva ozbiljna reakcija bila je u martu prošle godine kad sam kao predsjedavajući stavio ovu temu na dnevni red Predsjedništva i kad smo usvojili zaključak da je to neprihvatljivo, da tražimo da Hrvatska to ne radi, da tražimo razgovore o toj temi i ako to ne bude da se uspostavi proces međunarodne arbitraže - napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, poslije toga je trebalo da nešto urade, ali nisu, pa gotovo da nije bilo nijednog zvaničnog sastanka o temi Trgovska gora.

Dodik je napomenuo da je njegova posjeta Hrvatskoj bila uspješna jer je hrvatskom rukovodstvu objasnio na koji način funkcioniše BiH.

- Sve izjave koje su dali govore da su to razumijeli. Kad se ta posjeta kapitalizuje, znači da smo uspjeli jednom političkom faktoru, važnom za položaj BiH, objasniti na koji način se ovdje dešava skrnavljenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i majorizacija ljudi. To je bilo primarno a onda smo razgovarali i o potrebi da se sastanu nadležni za Trgovsku goru - naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, hrvatski premijer Andrej Planković je dao garanciju da će, kad bude završen most na rijeci Savi kod Gradiške, biti riješen i onaj dio koje je Hravatska preuzela, put do Okučana, konekcija sa auto-putem Beograd- Zagreb.

- To su ozbiljni pomaci, taj most smo čekali 11 godina da bude završen a od otvaranja auto-puta imali smo situaciju da se od Gradiške ide starim putem - dodao je Dodik.

Dodik je zaključio da je nedavni sastanak sa državnim rukovodstvom Hrvatske bio dobar i uspješan s obzirom na to da je ona članica EU i da je veoma važno da bude uključena u rješavanje pitanja u BiH, jer je potpisnica Dejtonskog sporazuma.

On je naveo da problem nastaje kad situaciju u BiH tumače oni koji je ne razumiju, amabasadori stranih zemalja.