Uskoro formiranje vlasti u BiH

Konstituisanjem federalnog Doma naroda na sjednici najavljenoj za 20. februar, trebalo bi da se otkoči i procedura za formiranje Doma naroda BiH. To bi, konačno, moglo da pokrene stvari sa mrtve tačke oko formiranja vlasti na nivou zajedničkih institucija na šta se čeka više od četiri mjeseca.

Sve što se dešavalo od opštih izbora nije krivica stranaka iz Republike Srpske, kaže potpredsjednica SNSD-a, Željka Cvijanović. Zbog odnosa bošnjačkih stranaka, tvrdi, ispaštaju svi građani.

"I želimo naravno da damo svoj doprinos formiranju vlasti na nivou BiH s obzirom da postoje određeni procesi koji jesu u zastoju i postoje određene stvari koje se moraju odblokirati na nivou BiH da bi naravno i građani Republike Srpske od toga vidjeli korist. Ja samo mogu reći da očekujem da će svi politički akteri koji su dobili legitimitet na izborima, pokazati zapravo da su dostojni tog legitimiteta", kaže Željka Cvijanović, potpredsjednica SNSD-a.

Neusaglašeni odnosi na federalnom nanose veliku štetu, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"To ne stvara mogućnost da se formira Savjet ministara i da se u potpunosti konstituiše vlast u Bosni i Hercegovini. Onda dalje, to se odražava i na međunarodnu saradnju BiH, a to sigurno ostavlja posljedice na mnoge oblasti i na mnoge stvari koje treba da se završavaju u BiH", kaže Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Ostaje da se riješi i izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara. SNSD-ov Zoran Tegeltija, prijedlog za tu poziciju iz Republike Srpske, još nije dobio podršku Bošnjaka, koji sve uslovljavaju prihvatanjem godišnjeg Nacionalnog programa za NATO. Posljednje izjave lidera SDA, Bakira Izetbegovića, i predsjednika HDZ-a, Dragana Čovića mogu da se protumače kao korak u dobrom pravcu, jer su obojica potvrdili da je njihov partner za vlast na nivou BiH SNSD.