USK puca po šavovima zbog migranata: Danas podmetnuli požar u Domu penzionera

Ponovo je intervenisala policija, a posla su u glavnom gradu Unsko-sanskog kantona imali i vatrgosci, a gasili su požar koji su u Domu penzionera podmetnuli migranti.

Još jednu vatru u nizu, kažu u Kantonalnom MUP-u, migranti su zapalili kako bi spriječili policijsku intevenciju. Nakon incidenta, migranti su, kako pišu pojedini mediji prebačeni na međuentitesku granicu. Ničiji prostor postaje tačka pucanja, na šta danima upozorava rukovodstvo Republike Srpske, za koju migratni sigurno neće dobiti zeleno svjetlo. Šta je cilj kantonalne policije koja migrante gura prema Republici Srpskoj, analiziraju i u Policiji Srpske.

"Vrlo je čudna situacija. Vi imate, na lokaciji gdje oni dovoze migrante, granicu sa EU, sa Hrvatskom. S druge strane imate prugu, lokacija vrlo nebezbjedna. Janemogu da vidim poentu, očigledno da se radi o političkom pitanju, ali ja kao policajaca ne vidim smisao trenutnog postupanja policije Unsko-sanskog kantona", kaže Siniša Kostrešević, direktor policije Republike Srpske.

Da riješe problem, u Ministarstvu bezbjednosti BiH u koje svi upiru prstvom, ili ne znaju ili ne žele. Još jedan Ministar Selmo Cikotić imao je i danas kada je sastančio sa predstavnicima Unsko sanskog kantona. Nakon sastanka samo kratko saopštenje, bez predočenih konkretnih rješenja. Dok oni koji bi trebalo da rješavaju probleme migranta sve manje o tome govore, što, sudeći prema ranijim šokantnim izjava Selme Cikotića, i nije tako loše, u pogrančnim opštinama Republike Srpske sve više strahuju.

"Oni nisu pod kontrolom. Kreću se po baštama, njivama. Ne zna se čime se hrane i naravno da je to jedna ozbiljna opasnost za građane Novog Grada. Ranije su se migratni kretali po magistralnom putu, međutim oni se sad pojavljuju i u zaleđu, po brdima, šumama, njivama pa tako da je taj njihov broj zaista problematičan. To su ljudi bez ikakvog zdravstvenog nadzora, ne znamo da li su bolesni, ili nisu. Iskreno rečeno, oko njih se osjeća jedan ružan miris", kaže Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada.

Po šavovima već pucaju građani Unsko sanskog kantona. U Bihaću su prije nekoliko dana izašli i na ulice i poručili političkoj garnituri SDA da zbog neuspjeha u rješevanju migrantske krize podnesu ostavke.

"Upravo taj nekontrolisani priliv, zbog nerada Granične policije, Službe za rad sa strancima, Službe za Azil, Službe za migracije koju vodi Džaferovićka. Znači to je nerad tih institucija unutar MInistarstva bezbjednosti, doveo nas je do ovoga", kaže Mustafa Ružnić, ministar unutrašnjih poslova USK.

Rješenje problema je u readmisiji i vraćanju migranta u zemlje iz kojih dolaze, kaže direktor policije Republike Srpske. Za tako nešto spremni su u Pakistanu, iz kojeg, barem prema podacima Službe za poslove sa strancima stiže najviše migranta. Kostrešević podsjeća i na aferu lažnih viza sa kojima su migranti ulazili u BiH. Slučaj istražuje Tužilaštvo BiH, a do tada će ostati tajna ko je to i sa kojom namjerom prešao granicu BiH.

"Mi kažemo da su oni iz Pakistana, ali to kažemo na osnovu njhovih izjava. Vrlo malo je, barem ono što sam ja vidio do sada, dokumenata koji potvrđuju da su oni iz Pakistana. I te vize koje su izdate građanima Pakistana, pitanje je ko su ti ljudi i šta im je bila namjera. Početak rješenja je primjena zakona. Ja sam dobio informaicju da je potpisan i da je spreman potpis ugovora o readmisiji sa Pakistanom. Readmisijom ih vratimo u zemlje porijekla i to je jedini način rješavanja problema.

Dok se migranti ne vrate u zemlje iz kojih dolaze, ili dok se ne domognu teritorije EU, u Republiku Srpsku sigurno neće. Takav stav, vlasti Republike Srpske zauzele su još ranije, a od tada je spriječn i pokušaj izgradnje migrantskih centara na teritoriji Srpske.