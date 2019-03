Usaglašeni principi za Savjet ministara, ali još nema dogovora o resorima

Zajednička izjava o budućem djelovanju unutar Savjeta ministara je usaglašena, ali ne i potpisana. Kada su lideri tri stranke to trebali uraditi i otvoriti vrata za formiranje novog saziva, lider SDA Bakir Izetbegović je tražio dodatnih sedam dana, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Na sinoćnjem sastanku u Sarajevu, usaglašeno je nekoliko zajedničkih principa djelovanja, ali nije postignut konačan dogovor o formiranju novog saziva, pa je sada neizvjesno hoće li se to desiti i u toku narednog mjeseca.

"Očigledno postoji namjerna opstrukcija da se ono sto pripada Ustavu Srbima, nakon izbora da to zauzmu, i o tome sam obavijestio predsjednika, da ovo sada više nije stvar tehničkih ili nekih drugih zastoja, nego je stvar jedne organizovane opstrukcije, koja ide za tim, da se na nivou Savjeta ministara zadrže njima povoljni ili podesni kadrovi, kao što vidimo u posljednje vrijeme, i onemogući se prava politička reprezentacija na niovu BiH", izjavio je Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Namjera je bila formirati Savjet ministara do kraja marta, odnosno do posjete visokih zvaničnika Evropske unije Sarajevu. Međutim sada je već jasno da se to neće desiti, bez obzira na usaglašene principe, koji su sažeti u nekoliko tačaka. Tri stranke, ukoliko bi formirale Savjet ministara, djelovale bi na osnovu Ustava i zakona. U zajedničkim principima djelovanja navodi se i da je neophodno implemetirati sve presude koje se odnose na izborni zakon, a prioritet je evropski put BiH. Što se tiče NATO puta, tu nema saglasnosti.

"Dakle aktivacija MAP-a, nije članstvo u NATO-u. To je nastavak nečeg što smo počeli i što je u skladu sa zakonom. Pustite nas da tu iznađemo rješenje. Dajte nam još malo vremena", apeluje Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.

"Imamo stavove i rezolucije u skupštini. Ona je rekla da taj put ka NATO-u nije u interesu Republike Srpske i mi se tako ponašamo, šta je tu sporno. Šta sad, neko da nas natjera, ja kažem, ako je to razlog da neko ovdje očekuje da ćemo mi promjeniti za Savjet ministara - hvala Vam za Savjet ministara", kategoričan je Dodik.

Tek naredne sedmice će biti novih pokušaja dogovora raspodjele resora, a za isti sto bi trebale sjesti stranačke delegacije. Još sinoć u Sarajevu je podvučeno da neće biti imenovan predsjedavajući Savjeta ministara dok se ne usaglase svi detalji oko sastava novog saziva.

HDZ i SDA bi trebalo da se dogovore oko ministarstva finansija i inostranih poslova, a spekuliše se da bi ministarstvo civilnih poslova, kao i transporta i komunikacija moglo pripasti Srbima. Kao kandidati za te pozicije pominju se Sredoje Nović, odnosno Nedeljko Čubrilović, ali očigledno za dogovor još ima vremena. Predstavnički dom, nakon što Predsjedništvo imenuje kandidata za predsjedavajućeg, ima mjesec dana da imenuje novi saziv Savjeta ministara.