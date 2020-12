US: CIK potvrdio ulogu produžene ruke SDA

Povodom odluke CIK-a BiH da ne potvrdi rezultate lokalnih izbora u Doboju i Srebrenici, oglasili su se iz Ujedinjene Srpske.

Saopštenje prenosimo u potpunosti:

"Odluka Centralne izborne komisije da ne objavi rezultate za Grad Doboj i Opštinu Srebrenica u Republici Srpskoj, potpuno je ogolio ulogu CIК-a kao produžene ruke SDA, čiji se poljuljani rejting i loši izborni rezultati pokušavaju popraviti stvaranjem i plasiranjem afera u Republici Srpskoj i to u Srebrenici, za koju Bošnjake vežu posebne emocije. Jasno je da je Grad Doboj, u kome nema nikakvih političkih nepoznanica, korišten samo kao alibi da bi se pokušali poništiti izbori u Srebrenici. Ujedinjena Srpska javno pita u čemu je razlika što su neki bošnjaci glasali za srpskog kandidata u sarajevskoj Opštini Centar i u Srebrenici? Da li se Bošnjacima u Republici Srpskoj nameće i uslovljava glasačko pravo i da li je to kršenje zakona? U Srebrenici je narod do sada birao kandidate, i bošnjačke i srpske nacionalnosti, i to je isključivo pravo građana Srebrenice i na ovim i budućim izborima, a svako mijenjanje njihove volje je kršenje zakona i manipulacija.

Da li je problem u tome što se jedni srpski kandidati smatraju podobnim a drugi nepodobnim? Da li po toj matrici imaju i podobne i nepodobne partije, pa bi CIК jedne zabranio, a druge štitio i favorizovao? Da li su po tom kriterijumu podobnosti za SDA birani i članovi CIК-a, i da li se po tom kriterijumu pokušava mijenjati volja naroda? Da li su SDS i PDP svjesni da im je ova uloga za neobjavljivanje rezultata izbora u Srebrenici providna i sramna?

Republika Srpska je sposobna da zaštiti volju građana Srebrenice, i Ujedinjena Srpska poziva sve građane, partije i institucije Republike Srpske da zaštite volju građana i djeluju zajedno i odlučno. Republika Srpska je trajna i vječna, a podobni uvijek imaju kratak rok trajanja ili mandata", navode iz US.