Umjesto policijskog, Mostarom noću vlada navijački sat

Povodom sinoćnjih nereda na ulicama Mostara oglasio se Tarik Tanović, predsjednik Gradskog odbora Mostar čije saopštenje prenosimo u cjelosti:

S obzirom na to da posljednji navijački neredi nisu i jedini u toku pandemije i policijskog sata krajnje je vrijeme da MUP HNK kaže građanima šta to ne radi kako treba, tj. kako je moguće da se više desetina navijača neometano kreću gradom duboko u policijskom satu kako bi došli do mjesta gdje su naumili napraviti nered i naprave ga? Da stvar bude gora, sve se desi nakon fudbalske utakmice kada bi predostrožnost, zbog opravdane pretpostavke da bi se nasilje moglo desiti, trebala biti veća.

To, naravno, izaziva sumnju kod građana da su ili navijači moćniji od policije ili da policija svjesno dopušta nerede koji imaju i političku dimenziju: Da se dižu tenzije i da se skreće pažnja s krucijalnih problema, prije svega posljedica pandemije, s kojima se Mostar suočava.

MUP tu sumnju može vrlo lako otkloniti – pohapsiti izgrednike, finansijski sankcionisati udruge navijača čiji su članovi napravili nerede, ali i klubove kako bi ih natjerali da takve navijače udalje od sebe. Umjesto toga, mi imamo slučaj da se navijačke skupine finansiraju.

Takođe, pozivamo sve političke stranke, rukovodstvo Gradskog vijeća i gradonačelnika da najstrožije osude sinoćnje incidente, te da gradonačelnik, zajedno sa MUP-om pripremi adekvatan plan mjera u cilju zaštite stanovništva. Zašto, naprimjer, kao u Sarajevu ne obavezati policajce da na uniformama imaju upaljene kamere da vidimo šta su to konkretno radili protekle noći dok su se navijači šetali gradom? Zašto ne pojačamo videonadzor u gradu da nemamo nikakav problem s identifikovanjem i skupina i pojedinaca koji prave nerede?

Tražimo takođe izvinjenje MUP-a i gradske uprave građanima Mostara, a posebno stanovnicima Donje Mahale u kojoj su se neredi i desili. Same građane molimo za smirenost, ali i da vrše pritisak na nadležne kako bi radili svoj posao. Podsjećamo: Oni su na posljednjim izborima u vaše ime izabrani, imate pravo tražiti od njih da rade posao koji je u cilju vaše sigurnosti. Očito je kako se primičemo završetku Premijer lige da će sukobi navijača biti sve češći, ne dozvolimo da strah zavlada Mostarom. Pogotovo od navijačkog sata, što je u Mostaru naziv za ono što bi trebalo biti policijski sat.