Ujedinjena Srpska će pisati Savjetu za provođenje mira

Hitno formiranje Savjeta ministara opstruišu Bošnjaci i SDS-ovi ministri u tehničkom mandatu – navešće to u pismu Ujedinjena Srpska koje će uputiti Savjetu za provođenje mira.

Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira iduće sedmice sastaće se u Sarajevu kako bi razmotrili trenutnu situaciju u BiH. Potpredsjednik Ujedinjene Srpske Kostadin Vasić tvrdi da PIK zajedno sa bošnjačkom poliitčkom elitom i opozicijom šteti interesima Republike Srpske. A blokiranje formiranja vlasti na BH-nivou vidljivo je upravo uslovljavanjem SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem da BiH mora da pristupi NATO Savezu.

"Ne dozvoljavamo jednoj manjoj grupi ljudi koju podržava PIK, a to je Bakir Izetbegović, grupa srpskih predstavnika na čelu sa Mirkom Šarovićem i Mektićem, koji ne žele da implementiraju izborne rezultate, a podržava ih u tome PIK, ne žele da formiraju Savjet ministara, gdje je grupa od deset poslanika srpskioh koja ne želi da učestvuje u jednpoj takvoj brutalnoj otmici interesa Republike Srpske", kaže Kostadin Vasić, potpredsjednik Ujedinjene Srpske.

Republika Srpska nema nijedan uslov za formiranje vlasti na nivou BiH, ali ne prihvata put u NATO. Ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu i ranije je otvoreno podržavao ideju se BiH, pa i Srbija priključe NATO-u, i pored Rezolucije o vojnoj neutralnosti koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske.

Srpski član i predsjedavajući BH-Predsjedništva Milorad Dodik ostaje pri stavu da Republika Srpska ne izbjegava saradnju sa NATO-om, kao što to čini i Srbija, ali da to nikako ne može dovesti do pridruživanja NATO-u. Srpski član Predsjedništva Milorad Dodik ranije je poručio i da će iskoristiti svoje pravo da uloži vitalni nacionalni interes na svaku odluku koja bude protiv interesa srpskog naroda. Posljednju riječ tada bi imao upravo Parlamet Srpske.