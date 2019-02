Udovice iz Sirije žele nazad u BiH

U Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine održan je sastanak u vezi rješavanja pitanja državljanki BiH koje se sa djecom nalaze u jednom od kampova na sjeveru Sirije.

Sastanku su prisustvovali članovi porodica državljanki BiH. Za N1 navode da su zadovoljni porukama sa drugog zvaničnog sastanka od kako su se, prije godinu, obratile nadležnim institucijama.

U kampu Roj na sjeveru Sirije, u blizini grada Kamišlija, od septembra 2017. godine nalaze se tri bosanskohercegovačke državljanke sa devetoro djece. Nakon bijega iz tzv. Islamske države zarobila ih je kurdska vojska, a potom su smješene u kamp. Državljanke BiH u rijetkim kontaktima sa članovima svojih porodica svjedoče o lošim uslovima u kampu, nedostatku pitke vode, te epidemijama zaraznih bolesti.

Ekskluzivno za N1 majka jedne od državljanki BiH iz sirijskog kampa prvi put u javnosti govori o njihovom apelu i želji za povratkom, nakon pisma koje je objavljeno u RSE.

"Ovih dana sam primila pismo od svoje kćerke koja se nalazi sa dvije državljanke BiH – koje su zajedno pobjegle. Samim dolaskom u Siriju one su se pokajale i vidjele gdje se nalaze. Nakon zarobljavanja prošle su proceduru ispitivanja i smjestili su ih u kamp Roj. Tu se nalaze oko godinu i po dana u nadi da će jednoga dana izaći. U tom pismu apeluju da mi kao roditelji tražimo od vlasti BiH da se one vrate sa svojom djecom jer im je to životna želja, da jednoga dana dođu", dio je ispovijesti majke bosanskohercegovačke državljanke koja se nalazi u kampu Roj u Siriji.

"Nema dana kada ne mislim na svoju kćerku i njenu djecu, moju unučad. Svim srcem se zalažem i želim da se moje dijete sa svojom djecom vrati jednog dana – da ih vidim, da ih zagrlim, da im mogu pomoći, jednostovano, da im čujem glas. Prenosim njihov apel. Njihov apel je takav od prvog dana i onda kada su bile u tzv. Islamskoj državi – da su pogriješile i da samo žele izaći. Uspjele su da se nekako dokopaju kurdske teritorije, predale su se", samo da bi izašle”.

(Foto: N1)