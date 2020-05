U Viber prepisci Fikret Hodžić nazvan budalom

Tužioci u aferi "Respiratori" na sinoćnjem ročištu u Sudu BiH naveli su kako je 13. aprila direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak na viber pisao H.G. (Hasanu Ganibegoviću):

- Kad akobogda stižu respiratori?.

Nakon toga je H. G. ovu poruku proslijedio u grupni viber razgovor u kojem se nalazio i premijer FBiH Fadil Novalić.

U viber grupi se govorilo i o izmjeni sastava štaba CZ FBiH, pa je tako E.K. pisala:

- Da, ujutro u 9 zovite Pehara, Čerkeza, Solaka i Jelku... Moramo hitno reagirovati. Moramo mi preuzeti. Dati Solaku krila i izmijeniti Štab CZ..

Novalić je odgovorio:

- Ma daćemo mu ali otkud toliko mekušaca oko nas. Svi u nekim akcijskim filmovima, a Jelka mu zgrabila vlast, a zakon ovlastio njega. Da ja sad imam 20 miliona na Razvojnoj ja bih to frontalno podijelio po Federaciji i umirio sve. Ovo su beskičmenjaci.

Razlozi za pritvor

Navodi se i kako je 22. aprila Novalić u 15 sati u ovu grupu proslijedio poruku vlasnika "Srebrene maline" Fikreta Hodžića poslanu njemu koja glasi:

- Dozvola nam treba što prije. Nemojte zaboraviti J.

Zatim je dodao: Ovo mi šalje Fikret.

Komunikacija u istoj viber grupi nastavljena je 23. aprila u 11.14 sati porukom H.G.:

- Joj jesmo dali budali u ruke, ovom Fikretu malini - na šta Novalić odgovara:

- Što. To moramo dobiti.

A, H.G. piše: Mislim da idu respiratori u subotu.

Tužioci za razloge određivanja pritvora navode koluzijsku opasnost, tj. opasnost da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uticati na svjedoke, dokaze i saučesnike, a kao dokaz za ovo navode da su lica u blizini premijera nakon poduzimanja prvih istražnih radnji intenzivirala komunikaciju, te da se u pomenutoj viber grupi šalju poruke „Brišite poruke“, nakon čega učesnici, uključujući Fadila Novalića brišu poruke.

Brisanje poruka

Ranije u toku saslušanja, tužioc je pitao Fadila Novalića da li je brisao poruke, što je Novalić negirao, odgovarajući da je telefon zapravo zamijenio par dana prije.

– U to vrijeme, on (telefon) je već otišao za Austriju, mijenjan za novi, to radim svakih mjesec dana - rekao je Novalić.

Tužioci navode i da je u provođenju istrage bila prisutna određena opstrukcija od strane federalnih institucija, odnosno da je Fahrudin Solak naredio zaposlenicima da skidaju snimke videonadzora.

Navedeno je i kako osumnjičeni vrše i planiraju vršenje uticaja na saučesnike što dokazuje komunikacija u viber grupi, kada je Novalić poslao pitanje drugim članovima grupe šta mislite o gostovanju Fikreta Hodžića u emisiji na jednoj TV stanici, dodajući da je pitanje treba li Fikret izaći kod njega pa da mi „pripremimo“,a jedan od članova grupe odgovara:

- On može promijeniti priču.