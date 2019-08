U toku provjera Zorana Tegeltije 

Nakon današnjih dešavanja u zgradi Predsjedništva, moglo bi se reći da niko ništa nije izgubio, ali da je srpski član Predsjedništva pomalo na dobitku. Nastavljen je proces imenovanja SNSD-ovog kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara, a Predsjedništvo je dalo saglasnost na tri miliona KM za završetak izgradnje graničnog prelaza Bratunac – Ljubovija.

Kako ATV saznaje, prije sedam dana obavljen je telefonski razgovor između predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltije, a zbog procedure njegovog imenovanja. Tegeltija je dostavio sve potrebne obrasce propisane Zakonom o Savjetu ministara BiH. Sve je poslato na provjeru.

“Gospodin Komšić nas je obavjestio da je njegov kabinet uputio zahtjev izbornoj komisiji i SIPA-i da provjere, sve ono kako je to i predviđeno po zakonu, da provjere sve oko Zorana Tegeltije. Prema tome, to mi malo izgleda nejasno, u najmanju ruku, već smo u nekoj proceduru i vidjećemo na šta će to izaći do petog,“ rekao je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Avgustovski sporazum podrazumjeva saglasnost svih izbornih pobjednika za imenovanje srpskog kandidata za Savjet ministara BiH. Druga dva člana priznaju da danas nisu željeli da dođe do preglasavanja ni kada je u pitanju ANP, ali ni imenovanje Zorana Tegeltije, jer bi im bila ista sudbina.

“Da bi izbjegli scenario u kojem gospodina Tegeltiju eleminišemo u budućnosti kao mandatara, jednostavno smo rekli hajde da ovo odgodimo kad ne postoji saglasnost, pa možda ćemo biti pametni sutra, prekosutra, narednih mjesec dana, ne znam, vidjećemo,“ kaže Komšić.

“Potrebne su praktično dvije sjednice Predsjedništva kako bi se taj proces završio u Predsjedništvu BiH i ime mandatara dostavilo Predstavničkom domu na potvrđivanje,“ rekao je Šefik Džaferović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH, danas je sebe obavezalo da nastavi postupak imenovanja predsjedavajućeg Savjeta ministara. Izjašnjavanje će uslijediti odmah nakon što iz SIPA-e i CIK-a dostave konačne izvještaje, što bi moglo da znači uskoro.

“Mi ćemo za sljedeću sjednicu, znači ova koja bude nastavljena, imati samo prijedlog odluku o imenovanju, nećemo imati nikakav zaključak, nećemo imati potrebu da donosimo zaključak o upućivanju obrazaca koje je gospodin Tegeltija dostavio u SIPA-u i CIK, iz jednog prostog razloga što će to sve biti završeno,“ kaže Dragoljub Reljić, savjetnik Milorada Dodika za ustavno-pravna pitanja.

Brzo bi trebalo i da stignu pare za izgradnju graničnog prelaza Ljubovija-Bratunac. Za to je danas u Predsjedništvu bilo saglasnosti.

“Drago mi je što smo na sjednici Predsjedništva obavezali Savjet ministara da u roku od 30 dana obezbjedi dodatna tri miliona maraka za izgradnju graničnog prelaza, na pravcu Ljubovija- Bratunac i da se to pitanje riješi. Hvala ostalim članovima Predsjedništva što su imali razumjevanja za taj moj prijedlog i mislim da ćemo sa tim razriješiti pitanje tog prelaza," rekao je Dodik.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH, potvrdili su za ATV da Uprava raspolaže sa 7,5 miliona maraka. U budžetu BiH za 2019. odobreno je 3,5 miliona KM. Sa dodatnih tri miliona zatvara se finasisjka konstrukcija od 14 miliona maraka, koliko je bilo neophodno za završetak graničnog prelaza na koji se čekalo dvije godine.