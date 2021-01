U Skupštini opštine Posušje raspravlja se o proglašenju “ministrice El Mudžahida” Bisere Turković “personom non grata”

Prijedlog je kako saznajemo opšteprihvaćen od svih stranaka u Posušju te se radi na njegovoj doradi i slanju na više instance odlučivanja kako bi učinak ministrice na teritorijima Federacije BiH koji su pretpjeli užasne zločine od strane Mahmuljinovih “antifašista” bio učinkovitiji.

Prema posljednjim podacima, prijedlog da se dotična proglasi nepoželjnom na teritoriji Posušja, zbog javnog veličanja svjetske mreže terorizma i obrednih klanja nalik na one koje čini današnji ISIL, Posušani žele prvi u BiH podići na više nivoe, te bi isti prijedlog trebao završiti kao županijska odluka, potom inicijativa oba ili pak jednog od domova federalnog parlamenta ili pak odluka svih kantona s hrvatskom većinom ako stranke s bošnjačkim predznakom u BiH odbiju osuditi Turkovćevu zbog veličanja zapovjednika vojnika koji su postali dio svjetske mreže terorista.

Ako se inicijativi pridruži i Republika Srpska to bi značilo da bi se narodi u BiH, većina barem naroda i većina građana u BiH, javno ogradili od proterorističke retorike SDA-ove šefice spoljnih poslova BIH.

Kako se sama SDA na čelu sa sinom vođe Prostora džihada u BIH, Bakirom Izetbegovićem još uvijek ne ograđuje od veličanja čovjeka čiji su vojnici ubijali i po Americi, opći je dojam da je SDA i danas u grču od tih ljudi i da nema dovoljno demokratskog kapaciteta osuditi svjetske teroriste. Radi se inače o stranci koja nije u stanju osuditi niti genocid pa su tako u predvečerje Genocida nad Armencima u nagonu dodvoravanja Erdoganu na sarajevsku vijećnicu objesili Tursku zastavu. Ovu izjavu zanimljivo Turkovićeva je dala u predvečerje obilježavanja Dana Holokausta.

Proglašenje Turkovićeve personom non grata u vlastitoj zemlji bila bi snažna poruka svijetu da građani BiH ne podržavaju terorizam i osuđuju napadače na WTC za razliku od svoje političke elite. Recimo za raziluku od Šefika Džaferovića i Željka Komšića koji niti jednom prilikom pri posjetu u US nisu izrijekom osudli svojih 6 bivših suboraca za zlo koje su učinili američkom narodu.

Bila bi to poruka da građani BiH, građanska i humanistička BiH, prodejtonska, proustavna i većinska BiH, teroristu Sakiba Mahmuljina ne smatra vrijednošću u svojoj zemlji.

Kao uostalom što ne smatraju ništa što je proisteklo iz SDA bilo kakvom vrijednošću. A što je proisteklo iz SDA kazao je sam osuđeni ratni zločinac Mahmuljin: “Sjeme je posijano”.

Veličanje Sakiba Mahmuljina nije samo ismijavanje dva od tri naroda u BiH, ismijavanje naše pobijene djece, nije samo ismijavanje svakog BiH građanina koji poštuje žrtve drugih, nego je ismijavanje svjetske boli, ismijavanje građana Sjedinjenih Američkih Država i njihove tragedije koju i danas boluju zbog onog što su im vojnici i suborci Mahmuljina, Alije, Komšića, Šefika, Bakira Alispahića, Šerifa Patkovića i Bisere uradili 9/11/2001.

Podsjećamo pored islamističkih obrednih klanja, vađenja očiju, ušiju, rezanja glava, silovanja BiH građanki i građana, ubistava djece i novorođenčadi ova jedinica zla – El Mudžahid, sada već i pravno formalna jedinica u sastavu tzv. Armije BIH, je učestvovala i u napadu na američki WTC.

Bili su to legalni članovi Alijine vojske s kojima su u Zenici zabilježeni prisni susreti Alije Izetbegovića, Rasima Delića, takođe, osuđenog za džihadistička ubistva te Sakiba Mahmuljina. Ubijali su oni i Bošnjake, i mlade Bošnjakinje, ali “građanska” Zenica i danas o tome šuti. Zašto?

Ključna figura koja u to vrijeme kormilari tzv. “Prostorom džihada” i redovno izbjegava optuženičke stolice, ključni huškator na hrišćanske glave, čovjek koji je isilizirao Armiju pretvorivši je u vjersku vojsku, čovjek od najvećeg Alijinog povjerenja, koji je vadio srca na živo zarobljenim Hrvatima u BiH izbjegao je za sada sud tako što je podmetnuo nižerangiranog Mahmuljina za Vozuću, a poluretardiranog vojnika za Dusinu. Ali, obruč pravde je sve uži oko njega i samo ga bijeg iz BiH može spasiti od doživotnog zatvora.

Ne radi se o Seferu Haliloviću. Uskoro će se znati ko je taj Bošnjak - jedan od najvećih ratnih huškača.

Te strukture bliske Aliji i El Mudžahidu, a izvorno bošnjačke, su nakon rata pokušale ubiti i Halilovića jer je tražio da se procesuira mudžahedinska linija zapovjedanja unutar tzv. Armije BIH kako bi se obraz spasio. Skrivanje terorista i izdavanje BiH pasoša istima sada polako dolazi na naplatu.

Alijini teroristi ubili su Halilovićevu suprugu i brata, granatom pred kućom, što dodatno ide u prilog našoj hipotezi da je cijelo vrijeme na vlasti u BiH teroristička organizacija pri čemu je Bisera Turković od samih početaka organizacije dovođenja terorizma, radikalnih ideja o kojima govori Sakib i širenja Al Kaide u BIH i na Balkanu – u samom vrhu BiH struktura.

Da je radikalizam u BiH uzeo maha i da se njime trse i lažni socijaldemokrati najbolje govori predizborna i postizborna retorika iz krugova oko Željka Komšića. Prije izbora prijetili su silovanjem predsjednica u EU i nabijanjem na kolac hrišćanskih predstavnika u BiH dok su nakon izbora prijetili dizanjem u zrak Pelješkog mosta i slanjem radikalnih islamista na hrvatsku obalu.

A rose for warriors who died on the way of Allah. Komsic, a bosniak member of the BH Presidency puts a rose at the place of holy death of four jihadist - members of the BiH Army. Army of Alija Izetbegovic. #WTCAttack #BHheroes #jihadists #NewYork pic.twitter.com/5iQLvTT4Jo

— Jan Palach (@nikollayzird1) January 22, 2021