U SDA nikako da zakrpe ispucale šavove, Izetbegovićeva kula se polako ruši

U SDA nikako da zakrpe ispucale šavove, a kula koju je gradio Bakir Izetbegović polako se, smatraju mnogi, ruši.

Tako će se, među prvima, kako najavljuju opozicionari, srušiti vladavina SDA u jednom od najvećih i najvažnijih uporišta, Kantonu Sarajevo. Ruke su već izbrojane, a prevrat će se odigrati poslije lokalnih izbora najavljuju iz SDP-a.

Novoj većini mogao bi da se pridruži i Aljoša Čampara koji je nedavno, zbog nezadovoljstva, podnio neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije u SDA. Od tada je počelo komešanje u redovima te stranke, ali i medijsko prepucavanje Izetbegovića i Čampare.

Izetbegović je, gostujući u programu FTV, za Čamparu imao samo riječi hvale, a u obrazloženju njegove ostavke nije vidio ništa značajno. Čampara ga je, na svom Facebook profilu uglavnom demantovao.

"Od momenta davanja moje ostavke, osim poruka u medijima nije bilo nikakvih zvaničnih razgovora, što me navodi na dva moguća zaključka - ili se ne želi pogledati iznesenim argumentima u oči, ili se čeka da vrijeme odradi svoje i da sve prekriju 'snjegovi i šaš'. Izgleda da je ovo prvo. Barem mi je tako zvučala izjava predsjednika Izetbegovića da on ne vidi ništa zabrinjavajuće ili ozbiljno u obrazloženju moje ostavke u kojoj sam više nego evidentno iznio nekoliko velikih problema sa kojima se SDA suočava i koje uporno ignoriše. Jedan od tih problema je afera Asim", naveo je Čampara.

Dok analitičari slažu kockice po kojima bi iz SDA mogla nastati još jedna stranka u kojoj bi se našli Čampara i njegov rođak i visoki funkcioner SDA, Denis Zvizdić, Izetbegović poručuje da je sve na mjestu. Čamparu bi rado da zadrži.

"Mada je on dosta mlađi od mene, mi smo se voljeli družiti. Volio bih da ostane u stranci. Niko, ja mislim da nije brže napredovao u stranci. To je naravno htjela SDA, to sam htio i ja. On ima tri pozicije. Ja bih volio da on ostane upamćen po tome šta je uradio kao ministar, kao poslanik a ne po tome što je napustio SDA u jednom momentu kad su svi bili protiv njega", kaže Izetbegović.

Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova, bio je jedan od prvih saradnika Bakira Izetbegovića. U pismu u kome je obrazložio ostavku naveo je, između ostalog, probleme sa korupcijom i aferama koje su tresle stranku. Među njima je diploma Osmana Mehmedagića Osmice. Posebno je zamjerio lideru stranke to što štiti i nagrađuje one koji ruše ugled SDA. Ima i onih koji smatraju da bi Čampara mogao i da objelodani neke nove afere koje bi još više uzdrmale već dobro potresenu SDA.