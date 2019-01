U Sarajevu postoje određene snage kojima nije stalo da se ispoštuje zakon, rekao je Nebojša Radmanović, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH gostujući u emisiji "Jedan na jedan" na programu Alternativne televizije.

"U RS su brzo završena konstituisanja poslije izbora, kao što to treba da bude u demokratskim zemljama, mi smo se potrudili da to uradimo i na nivou zajedničkih institucija BiH. Cilj je bio da sve ide brzo i zato smo prihvatili u skadu sa zakonom da bude konstituisan i Predstavnički dom, jer izbor u institucijama BiH počinje nakon izbora Predsjedništva, konstituisanjem Predstavničkog doma i onda teku rokovi za izbor predsjedavajućeg Savjeta ministara. Međutim kada smo vidjeli da postoje određene snage u Sarajevu kojima nije stalo da ispoštuju zakon, da ide sve po 15 dana kako je predviđeno zakonom, ali da radi Predstavnički dom, onda smo rekli to ne može", kaže Radmanović za ATV.

Radmanović kaže da ne postoji snaga u krugu bošnjačkih političara da se nešto dogovore, da se postigne kompromis, te da je stalo prisutna isključivosti i zato nema rješenja.

"Postoji uslovi da se izabere predsjedavajući Savjeta ministara i po mišljenju nas iz SNSD-a, mi smo mislili da će u januaru biti kompletan Savjet ministara i to je šteta za BiH u cjelini, šteta zbog imidža BiH u Evropi, jer da smo to završili na sasvim drugi način bi nas gledati iz EU i sasvim sa drugim stavovima bi išla tri člana Predsjedništva. Nažalost nismo to uradili jer jedan broj ljudi u vrhovima političkih partija u Sarajevu rješava svoja pitanja, koja nisu vezana za Savjet ministara preko otezanja izbora novog Savjeta ministara", ističe Radmanović.

On ističe da bi nova većina mogala biti koalicija oko SNSD-a, te HDZ i SDA.

"Većina se manifestovala kod izbora tri člana kolegijima PD PS BiH. To je SNSD sa našim kolalicionim partnerima, devet poslanika, SDA i HDZ. To su 23 poslanika, a većina je 22 i mislim da je to većina i da je vrlo teško bez ovih stranaka izabrati većinu. Ovaj Savjet ministara ne može opstati dugo, on ne može raditi bez parlamenta i dalje produžiti ovakav rad je loše za BiH", ističe Radmanović.

Radmanović smatra da treba doći do "pretumbavanja" resora.

"Lično mislim da treba doći do "pretumbavanja" resora, ali nikada ne možete da predvidite kako jer nikad nismo uspjeli da utvrdimo pravila, a pokušavali smo", rekao je Radmanović za ATV.

On kaže da je Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva hrabro upao u Predsjedništvo, da bude nosilac aktivnost što nije, kako kaže Radmanović prihvaćeno od druga dva člana.

"Takvu volju nekoga ko iz Srpske uđe u institucije BiH treba "iskoristiti" u Sarajevu, a oni to nisu uradili. Čak su pokušali da od svake njegove rečenice da naprave problem, što može biti dugoročni problem u funkcionisanju Predsjedništva BiH", kaže Radmanović i dodaje da Predsjedništvo čekaju dvije krupne odluke, a to su imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara i prijedlog budžeta BiH.

Zamjenik predsjedavajućeg PD PS BiH kaže da u BiH treba da se rade stvari oko kojih se svi slažu.

"Treba da radimo stvari oko kojih se slažemo, a o ostalim treba da strpljivo razgovaramo dok se ne dođe do određenog kompromisa. Imate staru praksu iz Sarajeva, jer se po svaku cijenu hoće da se uraditi nešto što samo nešto svoje, a BiH je kompromis i ravnopravnost", kaže on.

Radmanović kaže da su izjave člana Predsjendištva BiH Željka Komšića antidejtonske, te da je BiH neostvariva onako kako je on zamišlja.

"Željko Komšić je dugo u vrhu BiH i stalno funcioniše kao opozicioni političar i ima koncepciju BiH koja je antidejtonska i takve su i njegove izjave. U BiH se moramo dogovori inače nje nema. Kako je on zamišlja to je neostvarivo", ističe Radmanović i dodaje:

"Ja sam protiv bilo kakvog međunarodnog pritiska i ne očekujem ga, ali pravljenje problema izaziva reakciju međunarodne zajednice. U svim ranijim periodima, a to govorim iz iskustva, kada god je bio određen problem, postojale su sarajevske snage koji problem naprave još većim da bi se angažovali neki stranci, a i danas ih imate", rekao je zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za ATV.