U Sarajevu ću afirmisati interese Srpske

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da osjeća ponos što predstavlja Republiku Srpsku i da je u Sarajevo došao da afirmiše interese Srpske.



Srpski član Predsjedništva BiH istakao je da ima primarnu odgovornost prema Republici Srpskoj koja ga je izabrala na ovu funkciju, ali da ne želi nikome drugome da čini loše.

"Veoma sam svjestan gdje sam izabran i koga predstavljam. Ja nisam izabran u BiH kao Srbin, već kao Srbin u Republici Srpskoj", rekao je za RTRS Dodik u Istočnom Sarajevu, gdje je večeras u sjedištu institucija Republike Srpske priredio prijem povodom inauguracije.

On je naveo da je potrebno vratiti BiH na ustavni koncept i omogućiti veću vidljivost entiteta.

Dodik je ponovio da je visoki predstavnik radio na štetu entiteta, što mora biti zaustavljeno i naglasio da je strani intervencionizam bio štetan za BiH.

Govoreći o članstvu BiH u EU, Dodik je naveo da samo Ustavom definisana BiH treba da bude prepoznata na evropskom putu.

"Status kandidata je potreban, mi to hoćemo, ali neke evropske strukture hoće da vide drugu BiH i to je nemoguće. BiH je po svom Ustavu to što jeste i nema mogućnosti da se promijeni njena osnovna ustavna struktura", istakao je Dodik i ponovio da BiH neće biti član NATO-a.