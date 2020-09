U opštini Doboj Istok ne žele da prihvate migrante

Lokalna vlast opštine Doboj Istok kategorično je odacbio bilo kakvu mogućnost prihvata migranata u ovoj sredini.

Načelnik opštine Kemal Bratić rekao je da ih niko nije kontaktirao u vezi sa mogućnošću da migranti budu izmješteni u Prihvatni centar Duje.

- Ukoliko me neko pita, ja neću biti za to. Mi migrante ne želimo prihvatiti jer je BiH, a Doboj Istok mali. To da je dobro, nama ne bi pripalo - rekao je Bratić za portal Kliks.

Prihvatni centar Duje djeluje pod okriljem Međunarodnog fonda solidarnosti "Emmaus" iz kojeg su potvrdili da ih iz Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara niko nije kontaktirao u vezi sa zaključkom koji se odnosi na izmještanje djece i maloljetnika bez pratnje iz Unsko-sanskog kantona.

Priča o mogućem izmještanju maloljetnih migranata iz Unsko-sanskog kantona u Doboj Istok podijelila je i tamošnje stanovništvo. Dok jedni navode da mališane žele prihvatiti u svojoj sredini, ali pod uslovima strogog nadzora, drugi ovu mogućnost u potpunosti odbijaju.

Na području ove federalne opštine u proteklom periodu registrovane su određene manje grupe migranta koji su bili u prolazu.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su potvrdili da je u proteklih sedam mjeseci u ovoj regiji evidentirano 7.250 migranata.

Zvanični podaci Službe za poslove sa strancima BiH pokazuju da je u BiH trenutno prisutno između devet i devet i po hiljada migranata.