U narednih deset dana razgovori sa SNSD-om

Predsjedništvo SDA odlučilo je da nastavi razgovore o formiranju vlasti na nivou BiH i u narednih deset dana biće obavljeni razgovori sa SNSD-om, izjavio je večeras zamjenik predsjednika SDA Adil Osmanović.

"Otvorićemo u narednih desetak dana razgovore sa SNSD-om, sa kojim ćemo razgovarati o prijedlogu kandidata za predsjedavajućeg Savjeta ministara. Što se tiče SDA, nećemo praviti bilo kakvu opstrukciju i naši kadrovi će se ponašati u skladu sa zakonom i Ustavom", dodao je Osmanović.

On je ocijenio da Savjet ministara neće biti formiran kasnije nego što je to bio slučaj 2011. i 2015. godine, te izrazio očekivanje da će to biti u februaru-martu.

Osmanović je novinarima saopštio 12 zaključaka koji su usvojeni na današnjoj sjednici Predsjedništva SDA.

Predsjedništvo SDA pozdravilo je odluku ministara inostranih poslova zemalja članica NATO-a da prihvate podnošenje prvog Godišnjeg nacionalnog programa BiH i otpočinjanje sprovođenja Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u, te pozvalo institucije da preduzmu sve mjere na usvajanju tog programa.

Osmanović je naveo da Predsjedništvo SDA osuđuje opstrukcije u procesu usvajanja Godšnjeg nacionalnog programa i da smatra protivzakonitim "poziv upućen članovima Komisije za NATO integracijski proces BiH srpske nacionalnosti, od kojih je uz prijetnje traženo da ne učestvuju u radu ove komisije".

Predsjedništvo SDA, kako je rekao, smatra da nikakva demilitarizacija BiH nije moguća, niti je prihvatljiva.

"To je naročito neprihvatljivo uzimajući u obzir da se susjedi naoružavaju. Jačanje Oružanih snaga BiH, u skladu sa Pregledom odbrane, napredovanje ka članstvu u NATO i jačanje namjenske industrije jedini je pravi odgovor", rekao je Osmanović.

Predsjedništvo SDA ocijenilo je poziv predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da Srbija podrži pravo na samoopredijeljenje Republike Srpske kao direktan nasrtaj na Dejtonski mirovni sporazum, dok je usvajanje Deklaracije hrvatskog Sabora okarakterisano kao direktno miješanje u unutrašnja pitanja BiH, te štetnim aktom koji je protivan Ustavu.

"S obzirom na situaciju u BiH i regionu, Predsjedništvo SDA smatra da je jedini odgovor na te izazove formiranje snažnog patriotskog bloka", navodi se, između ostalog, u zaključcima sa današnje sjednice.

Predsjedništvo SDA, kako je naveo Osmanović, smatra da je uputstvo Centralne izborne komisije BiH neustavno u dijelu u kojem je odlučeno da se za raspodjelu mandata u Parlamentu FBiH koristi popis iz 2013. godine.

Osmanović je naveo da Predsjedništvo SDA insistira da se prilikom imenovanja glavnog tužioca BiH uspostavi nacionalni balans, time što će se na ovu funkciju imenovati Bošnjak.

"Očekujemo da Visoki sudski i tužilački savjet imenuje osobu visokih moralnih i profesionalnih kvaliteta, koja nije pod uticajem politike i koja će se znati suprotstaviti bilo kojoj vrsti pritisaka", dodao je Osmanović.