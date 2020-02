U Istočnom Sarajevu potvrđeno srpsko jedinstvo

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik istakao je da današnji sastanak srpskih predstavnika na nivou BiH predstavlja potpuni uspjeh.

To je je jedan od zaključaka sastanka srpskog člana Predsjedništva BiH i predsjedavajućeg Savjeta ministara sa srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama. Danas su upoznati kako trebaju djelovati u Sarajevu, kako bi se ispoštovali zaključci NSRS. Saglasni su i sa novim prijedlogom Zakon o prestanku mandata stranih sudija na kom su radili Srbi i Hrvati. Umjesto stranih sudija, Predsjedništvo BiH bi u određenoj proceduri biralo predstavnike konstitutivnih naroda, a Dom naroda bi to potvrđivao, a ostale sudije bi se birale na isti način kao i do sada, dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije.

"Vodili smo računa da prijedlog, po našem mišljenju bude i uvažava neke interese i samih Bošnjaka i ukoliko se oni odmaknu od linije odbijanja vidjeće da je to prijedlog koji afirmiše i zajednički nivo BiH u odlučivanju. Vjerovati je da će tamo biti profesionalci, a ne politički motivisani ljudi, kao što je to bio slučaj sa strancima i visoke apanaže dobijali i što je najgore đto su svi stranci ranije, sudije i tužioci, sve se knjiži kao pomoć BiH, zamislite, kakav apsurd“, kaže Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Da se donose samo političke odluke u Ustavnom sudu govori i činjenica da Zakon o zemljištu koje je donijela FBiH je na snazi 10 godina, niko ga nije osporio i Fedracija nesmetano koristi i upravlja tim zemljištem. Javna dobra u Distriktu Brčko, takođe pripadaju Distriktu. Sve ranije odluke su takođe političke i idu na štetu samo srpskog naroda.

"Koji su razlozi bili Ustavnom sudu da utvrdi da je povreda osjećaja jednog naroda u RS 9.januar, a da potvrdi da je 1.mart praznik, a zna se šta Srbi misle o tome. Ono što ja znam od 15 odluka Ustavnog suda, 13 se ne provodi u FBiH, a po njihovoj kvalifikaciji oko 9.januara i ovo oko zemljišta, naravno da neće biti provedeno“, kaže Dodik.

Da je otimanje srpske imovine smišljeni projekat potvrđuju brojni dokumenti. SPC još čeka na povrat svoje imovine, koju u Federaciji decenijama eksplatišu. Srpsku imovinu eksplatiše i uzurpira i SDA. Vila u kojoj se nalazi centrala Stranke demokratske akcije, takođe je nasilno oduzeta od najbogatijeg Srbina između dva svjetska rata Mihaila Miše Semijana koji ima žive nasljednike.

"Za tu kuću postoji zahtjev nasljednika koji traže da se ta kuća vrati. SDA je zaposjela i ne misli odatle izaći. i da ne pričam o Baščaršiji ko je koliki vlasnik bio imovine, samo ¨38. i ¨39.godine. Koliko je bilo Srba, koliko je drugih, ali u svakom slučaju sada nema Srba. Ovdje je na sceni jedan projekat otimačine kako je zamislio SDA i neko od Bošnjaka. Ako ne žele sa nama da grade Bih, onda moraju prihvatiti da ne mogu da održe ovu zemlju", kaže Dodik.

Dodik se osvrnuo i na jučerašnji sastanak sa američkim ambasadorom. Sastanak je nazvao diplomaskim i korektinim u kom nije krio da je odluka Ustavnog suda crvena linija koja je pređena. Prijetnje ambasadora čuo je tek kasnije iz saopštenja.

"Ko god bude ovo ili ono da će on nešto poduzeti, a šta je to. Ako je to tako i ako se odnosi na sastanak sa mnom, onda to je moje pravo da kažem da je prijetnja, njegova je stvar kako on to doživljava. Mi nikome ovdje ne prijetimo, mi tražimo da očuvamo naša prava", kaže Dodik.

Dodik i srpski predstavnici dali su svima rok od 60 dana da razgovaraju o svemu i nađu kompromis. Za dva mjeseca zasjedaće Narodna skupština RS i tada će donijeti nove zaključke.