U institucijama na zajedničkom nivou zapošljava se i šakom i kapom, a trka za zauzimanje radnih mjesta sve je brža prije izbora novog saziva Savjeta ministara BiH. Oglasi niču kao pečurke, a baš danas je osvanuo još jedan, i to za pomoćnika ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Dan ranije, slična priča u Agenciji za lijekove BiH koja, zapošljava tri radnika. Sekretarijatu Savjeta ministara nedostaje lektora i saradnika za razvoj informacionog sistema, ukupno pet novih radnih mjesta. Oglasi koje je objavila Agencija za državnu službu, uglavnom su interni, pa oku javnosti, nisu dostupne i visine plata.

"Nema zakonske obaveze za objavljivanje iznosa pripadajuće osnovne neto plate za interne oglase, budući da je Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercgovine obavezna objava iznosa plate za javne oglase, dakle kao što je navedeno, nema zakonske obaveze kada su u pitanju interni oglasi", kažu iz Agencije za državnu službu.

Oglase, na zahtjev institucija, sačinjava Agencija za državnu službu. U rad Agencije niko se ne miješa, niti je to iko uradio godinama unazad, kaže Dušanka Majkić, bivši poslanik u Predstavničkom domu BiH. Iza priče o internim oglasima, u ovom slučaju, u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, stoje neke druge namjere, smatra Majkićeva.

"Konkurse treba da bar unificiraju. Da budu isti zahtjevi na svakom konkursu. Međuim to je iluzija. Onako kako napravi, vjerovatno je Ministarstvo spoljne trgovine napravilo kako će to izgledati i da se ne bi javilo previše kandidata. I da bi mogao Mirko Šarović svog kandidata da protežira. Onda namjerno ne stavljaju taj, jer to je cifra koja bi privukla veći broj ljudi", kaže Majkić, delegat u Domu naroda PS BiH.

Političke partije u Savjetu ministara koji je u tehničkom mandatu, žure da uhljebe svoje kadrove, kaže Nenad Stevandić, poslanik u Parlementu BiH. Da bi sačuvali svoje ljude u institucijama BiH, kaže, Stevandić, ne biraju ni vrijeme ni način.

"Ne samo interni oglasi, nego i onaj o popuni radnih mjesta nego i ugovori i privremenim poslovima. Znači, bjesumučno zapošljavanje najnekvalitetnijih partijskih uhljeba koje govori o tome da smo dotakli dno. Obrnuto je ono što nama treba. Upravo se zato služi Bakiru Izetbegoviću, upravo zato su lojalni jer im omogućuju to ljudi koji ih drže. I zbog toga se ne formira Savjet ministrara", kaže Stevandić.

Zapošljava i Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, koje nema ni ministra, ali traži stručnog saradnika. U proteklih mjesec dana, bilo je zapošljavanja i u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH, Centru za uklanjanje mina, i drugim.