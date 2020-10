Hapšenje u Bihaću prije nekoliko dana izvedeno po nalogu Posebnog odjela za organizovani kriminal Tužilaštva BiH podsjetilo je javnost na problem s kojim se suočavaju uglavnom siromašna društva kakvo je i BiH – trgovinu ljudima i prostituciju.

U istrazi obavljenoj u saradnji s institucijama Hrvatske rasvijetljeno je nezakonito odvođenje maloljetne osobe s područja Cazina pod krinkom zaposlenja u ugostiteljskom objektu na području Austrije, a s namjerom iskorištavanja teškog položaja žrtve radi seksualne eksploatacije.

Dok pravosuđe Hrvatske vodi postupak protiv jednog državljanina BiH, drugi osumnjičeni uhapšen je u KPZ Bihać, gdje se nalazi na izdržavanju ranije izrečene kazne, prenosi Avaz.

Prema podacima Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima Ministarstva bezbjednosti BiH, u BiH je u prošloj godini identifikovana 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima zbog navođenja na prostituciju ili seksualno iskorištavanje, ali i u svrhu radne eksploatacije, prosjačenja, iskorištavanja djeteta ili maloljetnika radi pornografije i drugo. Sudovi u BiH u 2019. godini izrekli su osuđujuće presude za 34 osobe, od kojih su 24 osuđene na kazne zatvora, u jednom slučaju izrečena je uslovna kazna, dvije osobe novčano su kažnjene, a u jednom slučaju izrečena je mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja.

S trgovinom ljudima, kao ropstvom u 21. Vijeku prostitucija je usko povezana, a profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA prof. dr. Armin Kržalić smatra da je ona u porastu. Precizne podatke o ovom dosta neistraženom području u BiH niko ne može dati.

– Primjetno je da se u posljednje vrijeme ovim “poslom” sve više bave i državljanke BiH, dok su to prije bile uglavnom strane državljanke, da li je u pitanju Ukrajina ili neka druga postsovjetska zemlja. Nije neka tajna da u dosta hotela i sličnim mjestima imate te „usluge“. Prostitucija je jedna od poluga na kojima leži organizovani kriminal, jer on koristi taj alat za pokrivanje ili pranje svog novca. Toga je bilo i biće, samo što možemo slobodno reći da je u BiH došlo do ekspanzije i mislim da su tome doprinijeli ekonomska situacija, bezidejnost ljudi i trend da se brzo dođe do novca – kaže Kržalić.

Nevladine organizacije

Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, kaže da, kada je riječ o mehanizmima zaštite žrtava, nadležna ministarstva imaju potpisane protokole o saradnji s nevladinim organizacijama koje pružaju pomoć žrtvama trgovine ljudima.

– Nevladine organizacije su dužne pružiti svaki vid pomoći žrtvama trgovine ljudima, počevši od zdravstvene, socijalne, pravne i ostalih vidova pomoći koji su neophodni kako bi se žrtve trgovine ljudima mogle reintegrirati u društvo – dodaje Samir Rizvo.